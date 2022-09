Galaxy A33, il prezzo sprofonda: oggi costa pochissimo

Quando si è alla ricerca di un buon smartphone medio di gamma, una delle prime scelte è quasi sempre uno smartphone della gamma Galaxy A. Solitamente hanno una buona scheda tecnica, un buon comparto fotografico, i materiali sono di ottima qualità e soprattutto hanno un prezzo concorrenziali. Caratteristiche che ritroviamo anche nel Galaxy A33, una delle ultime "creature" lanciate da Samsung in questo 2022 e che oggi troviamo anche in offerta su Amazon. E non si tratta di una promo qualsiasi, ma di una delle migliori che possiamo trovare per uno smartphone. Il Galaxy A33, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 32% e si risparmiano più di 120€ sul prezzo di listino. Per poterlo acquistare spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Lo smartphone è un perfetto medio di gamma: ha uno schermo con un refresh rate elevato, un buon quantitativo di RAM e memoria interna e quattro fotocamere posteriori di livello top. E non manca un processore con modem 5G e una batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Insomma, un ottimo medio di gamma che strizza l’occhio a dispositivi di fascia superiore. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe finire da un momento all’altro.

Galaxy A33: la scheda tecnica

Il 5G per tutti. Il Galaxy A33 è uno dei migliori smartphone 5G nella fascia dei medio di gamma. E lo si capisce subito, fin dallo schermo. Lo smartphone ha un display AMOLED FullHD da 6,4" e con refresh rate a 90Hz. I colori sono brillanti e realistici anche all’aperto e sotto al sole. Il tutto viene gestito dal processore octa-core Exynos 1280 prodotto direttamente da Samsung. A supporto ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con una microSD fino a 1TB. Se si ha necessità di ulteriore potenza di calcolo, Samsung ha sviluppato il sistema RAM Plus che permette l’accesso alla RAM virtuale. Funzione molto utile soprattutto con il multitasking.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo quattro sensori fotografici: quello principale da 48MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, da una fotocamera macro da 5MP e da una fotocamera di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 32MP e permette di scattare selfie da caricare subito sui propri profili social.

La batteria è da 5.000mAh e assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Concludiamo con un’altra caratteristica molto utile: lo smartphone è impermeabile come garantisce la certificazione IP67.

Galaxy A33 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico dell’ultimo periodo per il Galaxy A33: oggi troviamo lo smartphone a un prezzo di 265,97€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di poco superiore ai 130€ e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero sfruttando la promo di Cofidis disponibile in questi giorni (si attiva in fase di check-out). La vendita e la spedizione sono gestiti direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime. Si ha anche tutto il tempo per testarlo: sono trenta i giorni a disposizione per il reso.

Galaxy A33