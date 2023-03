Galaxy A33, oggi è un super affare: minimo storico e sconto vertiginoso

Lo smartphone più venduto del momento su Amazon ha un nome ben preciso: Galaxy A33. Lo smartphone lowcost di Samsung, infatti, è in offerta speciale su Amazon a un prezzo mai visto in precedenza. Il merito è soprattutto dello sconto del 35% a cui lo troviamo oggi e che permette di risparmiare più di 130€ sul prezzo di listino. Un minimo storico che lo fa diventare immediatamente un best buy e una delle migliori offerte presenti sul sito di e-commerce. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Il Galaxy A33 è uno smartphone che bada molto al sodo, lasciando i fronzoli ai dispositivi che costano di più. Una scheda tecnica equilibrata che però ti offre tutto quello che ci si aspetta da un dispositivo Samsung. Schermo molto fluido e che perfetto per qualsiasi situazione, un processore che ti offre sempre ottime performance, un comparto fotografico di livello superiore con sensore principale che ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine e una batteria che ti accompagna fino a due giorni con un utilizzo normale. A tutto questo bisogna aggiungerci il supporto continuo dell’azienda sud-coreana per gli aggiornamenti e anche la certificazione IP67 che ne garantisce l’impermeabilità.

Galaxy A33: le caratteristiche tecniche

La serie Galaxy A in questi anni ci ha regalato sempre grosse sorprese. Smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo pensati appositamente per coloro che cercano il giusto compromesso. E a spiegarcelo c’è la scheda tecnica che adesso vediamo nel dettaglio.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: lo schermo. Sul Galaxy A33 troviamo un display Super AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD e che assicura ottimi colori e immagini, il tutto impreziosito dalla tecnologia Super Smooth che porta la frequenza d’aggiornamento fino a 90Hz. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 1280 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD. Nel momento del bisogno è possibile ottenere un boost di potenza grazie alla RAM virtuale.

Uno dei fiori all’occhiello dello smartphone Samsung è il comparto fotografico. Nella parte posteriore sono presenti ben quattro sensori: quello principale da 48MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e poi due sensori da 5MP e da 2MP dedicati alle foto macro e alle foto in primo piano. La fotocamera principale ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che rende i video più fluidi e dinamici. La fotocamera frontale è da 13MP.

Oltre a tutto questo bisogna aggiungere anche la super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

Galaxy A33 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Non fatevi scappare questa super offerta. Oggi troviamo il Galaxy A33 a un prezzo di 253€, con uno sconto di ben il 35%. Come abbiamo già detto, al momento è lo smartphone più venduto su Amazon e per questo motivo bisogna approfittarne subito, prima che la promo termini. Il risparmio è di quasi 140€, una cifra elevata per un medio di gamma. Il dispositivo viene spedito direttamente da Amazon e la consegna bisogna aspettare qualche giorno. Per fare il reso si hanno i classici 30 giorni.

