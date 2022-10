Galaxy A33, prezzo in picchiata: offerta speciale Prime Day

Negli eventi come il Prime tra i dispositivi più ricercati dagli utenti ci sono sicuramente gli smartphone. E per questo Prime Day 2022 in versione autunnale troviamo smartphone con offerte veramente speciali. Fra tutti spicca il Galaxy A33, smartphone che naviga tra la fascia dei medio e dei top di gamma e che oggi troviamo con uno sconto incredibile del 39% che fa risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Definire il Galaxy A33 uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo disponibili in questo Prime Day non è un’esagerazione. Ha un ottimo processore con modem 5G, una quadrupla fotocamera posteriore con stabilizzatore ottico dell’immagine e anche uno schermo super fluido con refresh rate a 90Hz. Chiedere di più a un dispositivo che costa poco più di 200€ è davvero complicato. Ricordiamo che l’offerta è riservata agli utenti Prime (per abbonarti gratuitamente clicca qui) e che scade alle ore 23:59 di mercoledì. Quindi dovete essere velocissimi nell’approfittarne, potrebbe terminare anche prima se le scorte finiscono.

Galaxy A33

Samsung Galaxy A33: la scheda tecnica

Alla qualità Samsung, oggi si aggiunge anche la convenienza del Prime Day. Con queste due caratteristiche il Galaxy A33 diventa un vero best buy da acquistare subito. E per capirlo basta guardare la scheda tecnica. Partiamo dallo schermo da 6,4" con risoluzione FHD e con refresh rate fino a 90Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano con qualsiasi tipo di applicazione. A gestire il tutto troviamo il processore Exynos 1280 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Sia la RAM sia lo spazio d’archiviazione sono espandili: la RAM tramite quella virtuale, mentre la memoria con una scheda microSD (capacità massima 1TB).

Interessantissimo il comparto fotografico posteriore: troviamo ben quattro fotocamere con quella principale da 48MP, poi un sensore ultra-grandangolare da 8MP, una camera macro da 5MP e una fotocamera di profondità da 2MP. La fotocamera selfie è da 13MP. È disponibile anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di registrare video più fluidi anche in condizioni di scarsa luminosità. In nostro soccorso arriva anche l’intelligenza artificiale che migliora la qualità generale delle foto.

Oltre ad avere ottime caratteristiche, il Galaxy A33 è anche un battery phone grazie alla presenza di una batteria da 5.000mAh che assicura una carica fino a due giorni in base all’utilizzo che se ne fa. Sotto lo schermo troviamo anche un veloce sensore per le impronte digitali.

Samsung Galaxy A33 in offerta per il Prime Day: prezzo e sconto

Solo per il Prime Day e solo fino a mercoledì 12 ottobre lo smartphone medio di gamma Galaxy A33 lo troviamo in offerta con uno sconto del 39% a un prezzo di 238,75€. Per il dispositivo si tratta del minimo storico su Amazon e di una delle migliori offerte di sempre. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La disponibilità è immediata, ma per la consegna bisognerà aspettare probabilmente qualche giorno in più dato l’alto numero di ordini di queste ore. Per il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Galaxy A33

