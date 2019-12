Galaxy A51, torna lo smartphone lowcost di Samsung: le caratteristiche

Dopo il successo ottenuto dal Galaxy A50, Samsung ci riprova con il Galaxy A51 . Si tratta molto semplicemente della nuova versione dello smartphone medio di gamma lowcost , con una scheda tecnica aggiornata e un nuovo design. In questi ultimi giorni sono apparsi in rete i render stampa e alcuni video che hanno anticipato le caratteristiche dello smartphone . Ecco come sarà il Galaxy A51 .

Spinta dal buon risultato ottenuto tra il 2018 e il 2019 con i vari Galaxy A (Galaxy A20, Galaxy A30 e Galaxy A50 ), Samsung ha deciso di investire pesantemente su questa fascia di mercato per il 2020. Il Galaxy A51 sarà uno dei pezzi forti dell'anno, affiancato dai nuovi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, altri due smartphone medi di gamma in uscita entro la fine del 2019. La strategia inaugurata da Samsung è molto simile a quanto già fatto da altri concorrenti (leggi Huawei): realizzare molti smartphone di fascia media tutti simili tra di loro.

Fonte foto: Samsung

4 di 6 Il comparto fotografico del Galaxy A51

Dai render stampa pubblicati in questi giorni, anche Samsung ha deciso di adottare il bumper rettangolare nella parte posteriore dei propri dispositivi dove vengono integrati i sensori fotografici. Una scelta in stile iPhone 11 per rendere unici i propri dispositivi. All'interno del rettangolo ci saranno ben quattro sensori fotografici: camera principale da 48 Megapixel, obiettivo grandangolare da 12 Megapixel, teleobiettivo da 12 Megapixel e sensore per le foto macro da 5 Megapixel. Nella parte frontale ci sarà un sensore fotografico da 32 Megapixel.