Galaxy A52, prezzo crollato e minimo storico: offerta incredibile

Anche a Ferragosto Amazon lancia nuove offerte incredibili su alcuni prodotti selezionati. Oggi tocca a uno degli smartphone più venduti degli ultimi dodici mesi. Stiamo parlando del Galaxy A52, un medio di gamma che strizza l’occhio a una fascia superiore. E per capirlo basta vedere il comparto fotografico formato da ben quattro fotocamere e da un sensore principale da 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il Galaxy A52 ha anche un ottico processore realizzato da Snapdragon.

La notizia più importante, però, riguarda l’offerta disponibile oggi. Lo smartphone Samsung, infatti, è disponibile in offerta con un super sconto di ben il 40% e si risparmiano più di 150€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Grazie alla super promo di oggi il Galaxy A52 diventa un vero best-buy e anche uno dei migliori smartphone per rapporto qualità prezzo disponibili sul sito di e-commerce. E non dobbiamo dimenticare il fatto che si tratta sempre di un dispositivo Samsung, sinonimo di affidabilità.

Galaxy A52: la scheda tecnica

Il Galaxy A52 ha tutte le caratteristiche in regola per diventare il vostro nuovo smartphone lowcost da utilizzare tutti i giorni. La scheda tecnica è composta di componenti affidabili e che assicurano prestazioni ottime in qualsiasi situazioni. Vediamola nel dettaglio.

Partiamo dalla componente che salta subito all’occhio: lo schermo. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD e con tecnologia Real Smooth che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Inoltre ha anche una tecnologia che protegge gli occhi dalla luce blu e che diminuisce l’affaticamento. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 720G con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite una scheda microSD.

Il comparto fotografico non è certo quello di un medio di gamma, ma di uno smartphone di livello superiore. Come fotocamera principale troviamo un sensore da 64MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di scattare immagini e registrare video di ottima qualità sia quando siamo in movimento sia in condizioni di scarsa luminosità. A supporto un sensore ultra-grandangolare da 12MP, un obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità sempre da 5MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP e assicura selfie perfetti, anche grazie alla presenza dei filtri e dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Inoltre, il Galaxy A52 è anche impermeabile e resistente alla polvere, come attesta la certificazione IP67.

Galaxy A52 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto e calo di prezzo per il Galaxy A52 che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 229€, con uno sconto che raggiunge addirittura il 40%. Una percentuale che difficilmente si vede per uno smartphone sul sito di e-commerce e solo questo dato ci deve già far pensare alla bontà dell’offerta. Ma la promo non finisce qui: infatti c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva in fase di check-out: 5 rate da 45,80€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce, ma per la consegna bisogna aspettare qualche giorno in più a causa delle vacanze estive e dell’alta richiesta del dispositivo. Per il reso i giorni a disposizione sono sempre 30.

Galaxy A52