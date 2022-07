Galaxy A52 al minimo storico: la super offerta di oggi

Un top di gamma al prezzo di un medio di gamma. Se volete acquistare uno smartphone che garantisca prestazioni top senza spendere un patrimonio bisogna puntare su dispositivi con qualche mese sulle spalle, magari usciti nel 2021 e che ora si trovano in super sconto. Ed è esattamente quello che succede con il Galaxy A52, dispositivo di Samsung che oggi troviamo su Amazon al prezzo più basso dell’ultimo periodo grazie al super sconto del 34% che fa risparmiare poco più di 130€. Un’ottima promozione per un dispositivo equilibrato e che garantisce ottime prestazioni con qualsiasi tipo di utilizzo.

Galaxy A52

Il Galaxy A52 è uno smartphone con uno schermo molto ampio e con una luminosità elevata, un processore con buone performance e un ottimo comparto fotografico caratterizzato da quattro fotocamere posteriori. Sulla fotocamera principale è presente anche lo stabilizzatore ottico che permette di registrare video di ottima qualità, già pronti da caricare sui social senza dover passare in post-produzione.

Galaxy A52: le caratteristiche tecniche

Caratteristiche migliori e più equilibrate in uno smartphone che costa meno di 250€ è difficile trovarle. Soprattutto in un dispositivo realizzato da un’azienda affidabile come Samsung.

Il Galaxy A52 ha uno schermo Super AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD. Ottima la luminosità che raggiunge un massimo di 800nits. Samsung ha dotato il display anche della funzione Eye Comfort Shield che protegge gli occhi anche dopo un utilizzo intenso dello smartphone. Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Snapdragon 720G supportato da ben 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Ottimo il comparto fotografico che si compone di ben quattro fotocamere posteriori. Troviamo un sensore principale da 64MP (con stabilizzazione ottica dell’immagine), supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, un obiettivo macro da 5MP e un sensore per la profondità di campo sempre da 5MP. Grazie alla stabilizzazione ottica le foto e i video non saranno più sfocati, nemmeno con poca luce a disposizione. Ottima la fotocamera anteriore da 32MP che permette di scattare selfie da pubblicare sui propri profili social senza dover applicare filtri.

La batteria da 4500mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica da 25W ci si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy A52 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy A52 è disponibile sulla piattaforma di e-commerce in offerta a un prezzo di 249,87€, con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico fatto registrare nell’ultimo periodo e si risparmiano più di 130€ sul prezzo di listino. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e al momento la consegna avviene nel giro di una settimana (probabilmente anche meno, solitamente i tempi previsti dal sito di e-commerce sono sempre maggiori rispetto a quelli reali).

Galaxy A52