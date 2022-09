Galaxy A52s, il prezzo è in picchiata: offerta sorprendente

Gli smartphone della serie Galaxy A sono oramai una garanzia. Offrono la qualità e affidabilità Samsung a prezzi in linea con la concorrenza e quando sono disponibili in offerta sono dei veri best buy, con un rapporto qualità-prezzo davvero elevato. Esattamente quello che accade oggi con il Galaxy A52s, smartphone top che troviamo in offerta con uno sconto di addirittura il 29% e si risparmiano più di 130€ sul prezzo di listino. Si tratta di una super promo per uno smartphone con caratteristiche interessantissime, come ad esempio lo schermo con refresh rate a 120Hz.

Il display non è l’unico componente che impreziosisce la scheda tecnica del dispositivo. Troviamo anche un comparto fotografico di livello professionale, con un sensore principale da ben 64MP. Da non sottovalutare nemmeno il potente processore con modem 5G integrato. Insomma, il Galaxy A52s ha tutte le carte in regola per essere un ottimo smartphone top di gamma a un prezzo davvero conveniente. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare molto presto.

Galaxy A52s: la scheda tecnica

Uno smartphone che si fa apprezzare per le sue qualità fin dai primi istanti. Il Galaxy A52s si va a inserire in quella fascia di mercato tra i medio di gamma e i top, e da quest’ultimi prende gran parte delle caratteristiche tecniche.

Come ad esempio lo schermo. Lo smartphone monta un display Super AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD+ e una luminosità che tocca fino gli 800nit. Grazie alla tecnologia Super Smooth il display è anche molto fluido e raggiunge i 120Hz con le app videogame e i social. Inoltre, protegge anche gli occhi dalla luce blu, dannosa per la vista. Sotto la scocca trova posto un ottimo processore, lo Snapdragon 778G con modem per il 5G integrato. A supporto anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD.

Il comparto fotografico è un altro dei pezzi forti dello smartphone. Nella parte posteriore troviamo ben quattro sensori: quello principale è da 64MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, da un sensore di profondità da 5MP e da una camera macro da 5MP. La fotocamera selfie è da ben 32MP e permette di scattare selfie di ottima qualità. Sulla fotocamera principale è presente anche lo stabilizzatore ottico che permette di scattare foto e registrare video molto definiti anche in situazioni complicate, come ad esempio quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria che è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Galaxy A52s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy A52s in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 328,99€, con uno sconto del 29% rispetto a quello consigliato. Il risparmio totale supera i 130€. La spedizione è curata direttamente da Amazon ed è rapida e gratuita per tutti i clienti Prime.

