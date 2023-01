Galaxy A52s, l’offerta è sconvolgente: prezzo crollato

Un’offerta imperdibile la si riconosce subito, bastano pochi ed evidenti segnali. In primis lo sconto presente in pagina: se supera il 25% comincia a diventare molto interessante. In seconda battuta bisogna considerare quale è il dispositivo in offerta. Se si tratta di uno di quegli smartphone sempre molto richiesti, ma che non si trovano spesso in promo, allora vale molto di più. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi con il Galaxy A52s, smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma sempre più attraente per gli utenti, ma anche per le aziende. Smartphone, cioè, che assicurano prestazioni molto buone, ma che non costano tantissimo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Oggi troviamo il Galaxy A52s in offerta con uno sconto del 30% che fa risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. Un prezzo che non si vedeva da diverso tempo per questo modello e che fa segnare il minimo storico. Lo smartphone Samsung è davvero molto interessante: processore prestazionale con modem 5G incluso, comparto fotografico con sensore professionale, batteria a lunga durata e schermo super fluido. Difficile chiedere di più.

Galaxy A52s

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy A52s: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A52s prova a distinguersi in una fascia di mercato oramai cavalcata da tantissimi produttori e in cui di certo non mancano le alternative. Ma lo smartphone dell’azienda sud-coreana prova a stupire con una scheda tecnica davvero molto interessante. Vediamola nel dettaglio.

Partiamo subito forte con un display Super AMOLED da 6,5" con risoluzione FullHD, a cui aggiungere anche un refresh rate fino a 120Hz che lo rende fluidissimo nell’utilizzo quotidiano. Ottima anche la luminosità che raggiunge picchi di 800nit. Infine, troviamo anche la tecnologia Eye Comfort Shield che protegge i nostri occhi dalle fastidiose luci blu, molto utile soprattutto se lo utilizziamo molto durante la giornata. Il motore di tutto è il processore Snapdragon 778G con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Ottimo anche il comparto fotografico che mette ancora più in risalto le caratteristiche da top di gamma dello smartphone. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 64MP (con stabilizzatore ottico dell’immagine), obiettivo ultra-grandangolare da 12MP, sensore macro da 5MP e sensore di profondità da 5MP. La stabilizzazione ottica permette di scattare immagini super definite anche in ambienti scarsamente illuminati.

Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP67 che garantisce sulla resistenza all’acqua (fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti) e alla polvere. Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy A52s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A52s. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 348,88€, con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio è considerevole e supera i 150€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni ed è effettuata da Amazon. Per fare il reso si hanno ben 30 giorni di tempo. Approfittane subito, lo smartphone è molto richiesto.

Galaxy A52s

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram