Galaxy A53, l’offerta di oggi è da capogiro: sconto imperdibile

Per acquistare uno smartphone top, molto spesso basta muoversi bene e conoscere i giusti modelli e le giuste offerte. Soprattutto in questo periodo in cui ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale e troviamo sempre più promo su sempre più prodotti. Come capita oggi con il Galaxy A53, smartphone veramente top di Samsung, disponibile al minimo storico e con uno sconto di ben il 30% che fa risparmiare più di 140€ sul prezzo di listino. Trovare un dispositivo top di gamma uscito relativamente da poco sul mercato a questo prezzo è davvero un’occasione da non perdere.

Il Galaxy A53 ha tutte le caratteristiche che si cercano in uno smartphone performante in questo 2022. Uno schermo abbastanza ampio e con un refresh rate elevato, un processore potente e prestazionale, un ottimo comparto fotografico e una batteria che difficilmente ti lascia a piedi. Insomma, la ricetta perfetta per fare un ottimo acquisto e restare soddisfatti. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare molto presto: vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Galaxy A53: la scheda tecnica

Il top di gamma che non ti aspetti. La serie Galaxy A di Samsung in questi anni ci ha regalato sempre grandi sorprese e lo fa anche con questo Galaxy A53.

Lo smartphone si presenta con uno schermo Super AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, il che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni e le immagini sono più dettagliate e con meno sfocature. Sotto la scocca trova posto il processore Exynos 1280 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. In caso di bisogno, è possibile aumentare la potenza con ulteriori 6GB di RAM e virtuale e lo spazio d’archiviazione fino a 1TB con una scheda microSD.

Come in tutti gli smartphone del produttore sudcoreano, il comparto fotografico rappresenta uno dei punti di forza. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: sensore principale da 64MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, sensore di profondità da 5MP e sensore macro sempre da 5MP. La fotocamera selfie è da ben 32MP. Sulla fotocamera principale troviamo anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine per video più fluidi e con maggiori dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità. A tutto il resto ci pensa l’intelligenza artificiale sempre pronta a supportarci.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che in condizioni di utilizzo normale assicura fino a due giorni di autonomia.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e nuovo minimo storico per il Galaxy A53. Lo smartphone top di Samsung è in offerta a un prezzo di 329,90€ grazie allo sconto del 30%. Il risparmio è davvero considerevole: quasi 150€ rispetto a quello di listino. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 64,50€ al mese con il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. La consegna viene curata dal sito di e-commerce e per effettuare il reso si ha tempo fino al 31 gennaio 2023.

