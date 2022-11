Galaxy A53, mai visto a questo prezzo: offerta sensazionale

Il Black Friday si sta avvicinando sempre di più e su Amazon cominciano ad apparire le prime offerte da urlo. Questa settimana si apre con una super promo che riguarda il Samsung Galaxy A53, smartphone top di gamma da pochi mesi uscito sul mercato e che si posiziona in una delle fasce di mercato più competitive. Oggi, però, lo smartphone dell’azienda sud-coreana diventa un vero best-buy grazie allo sconto del 32% che troviamo su Amazon e che fa risparmiare 150€ sul prezzo di listino. Uno sconto imperdibile per chi è alla ricerca di uno smartphone top e non vuole spendere una cifra enorme.

Il Galaxy A53, infatti, ha poco da invidiare a dispositivi molto più blasonati e pubblicizzati. Ha un ottimo schermo con una frequenza di aggiornamento molto elevata, un processore 5G prestazionale, la possibilità di aumentare la RAM nel momento del bisogno e soprattutto un comparto fotografico posteriore composto da ben quattro sensori che permettono di scattare ottime foto in qualsiasi momento. Difficile chiedere di più a uno smartphone che oggi troviamo a un prezzo d’occasione. La promo non ha una durata precisa e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi suggeriamo di approfittarne subito.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Samsung Galaxy A53

Galaxy A53: la scheda tecnica

Il Galaxy A53 è uno smartphone che bada al sodo, con una scheda tecnica molto equilibrata e pensata per assicurare le migliori prestazioni possibili in ogni singolo istante. E non a caso l’azienda sud-coreana ha scelto ottime componenti tecniche, a partire già dallo schermo.

Infatti, sul Galaxy A53 troviamo un display Super AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD. Non finisce qui, il display ha anche una luminosità molto elevata e un refresh rate fino a 120Hz che rende l’utilizzo del dispositivo super fluido soprattutto con i videogame e le app social. Presente anche la tecnologia Eye Comfort Shield che protegge gli occhi dalla luce blu. A gestire il tutto troviamo il processore Exynos 1280 prodotto direttamente da Samsung e che integra anche il modem 5G. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD). Nel momento del bisogno la capacità della RAM può essere aumentata grazie alla RAM virtuale e arrivare fino a 12-14GB.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Il Galaxy A53 è uno smartphone top anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro sensori: quello principale da 64MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, da una fotocamera macro da 5MP e da una fotocamera di profondità da 5MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP. Troviamo anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale che ottimizza le scene e interviene direttamente sulla qualità dei colori.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia con un utilizzo normale del dispositivo.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy A53 in offerta a un prezzo di 319,99€, con uno sconto di ben il 32% che fa risparmiare 150€ sul prezzo consigliato. Per lo smartphone top di Samsung si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Se siete alla ricerca di un dispositivo con performance elevate e che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo è quello che fa per voi. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Samsung Galaxy A53

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram