Galaxy A53, prezzo crollato dopo un mese: sconto mai visto

La serie Galaxy A di Samsung ha sempre raffigurato il trait d’union tra coloro che hanno un occhio di riguardo per le caratteristiche tecniche, ma che non vogliono spendere una cifra esorbitante. Gli smartphone di questa serie hanno avuto un rapporto qualità-prezzo molto interessante, come il nuovissimo Galaxy A53, lanciato sul mercato da poco più di un mese. Essendo un top di gamma, il prezzo di listino sfiora i 500€, ma oggi lo troviamo già in offerta su Amazon con uno sconto sensazionale: ben il 33% in meno. Il prezzo finale è di 314,99€, un super affare per un dispositivo top di gamma.

Per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimo tempo, una promozione del genere è da prendere al volo, tanto da essere una delle più interessanti disponibili in questo momento sul web. Il Galaxy A53 è uno smartphone versatile pensato per performare al meglio in ogni situazione. Ha un potente processore octa-core a 5nm, uno schermo super fluido con refresh rate a 120Hz e ben quattro fotocamere posteriore, tra cui un sensore principale da 64MP. In pratica tutto quello che richiede un utente da uno smartphone top in questo 2022, compresa una batteria da 5000mAh.

La scheda tecnica del Galaxy A53

Il Galaxy A53 è uno smartphone equilibrato, con una scheda tecnica molto interessante e con le migliori componenti che si possono trovare in questo momento sul mercato. A partire già dallo schermo Super AMOLED da 6,5" con refresh rate a 120Hz che permette una visione fluida dei contenuti e con molte meno sfocature. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 1280 sviluppato direttamente da Samsung, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD.

Per uno smartphone top di gamma è molto importante il comparto fotografico e sul Galaxy A53 troviamo ben quattro fotocamere posteriori. La principale è da 64MP, supportata da una da 12MP ultra-grandangolare e poi da due fotocamere da 5MP dedicate agli scatti macro e al sensore di profondità. Ottima anche la fotocamera frontale da ben 32MP. Immancabile l’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la qualità delle immagini e dei video rendendoli perfetti da pubblicare sulle app social.

La batteria da 5.000mAh è una fedele compagna di questo dispositivo e non ci lascia mai a piedi. C’è anche la ricarica rapida da 25W. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP67 ed è impermeabile all’acqua e alla polvere.

Galaxy A53 in offerta: prezzo e sconto

Farsi scappare un’offerta del genere potrebbe essere un grosso errore. Non è abituale vedere uno smartphone uscito sul mercato da poco più di un mese già scontato del 33% e al miglior prezzo web. Acquistando oggi il Galaxy A53 lo si paga solamente 314,99€, risparmiando più di 150 euro sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis in fase di check-out.

