Galaxy A53, prezzo in picchiata: ora è da acquistare subito

La serie Galaxy A di Samsung è una delle più interessanti e amate dagli utenti. È pensata per tutti coloro che non vogliono spendere tanto, ma che allo stesso tempo hanno un occhio di riguardo per le caratteristiche tecniche di un dispositivo. Gli ultimi modelli lanciati dall’azienda sud-coreana sul mercato hanno fatto il loro debutto da poco più di un mese e hanno una scheda tecnica molto interessante. Tra questi troviamo il Galaxy A53 che ha uno schermo super fluido, un buon comparto fotografico che assicura scatti di ottima qualità e una batteria che permette di utilizzarlo fino a due giorni.

Samsung Galaxy A53

L’aspetto più interessante di oggi, però, è il prezzo. Infatti, il Galaxy A53 è disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 36%. Per uno smartphone uscito da circa due mesi sul mercato si tratta di un ribasso considerevole. Basta pensare che rispetto al prezzo di listino il risparmio è di quasi 170€. Lo smartphone Samsung si posiziona in quella fascia di mercato che comprende dispositivi che non sono dei top di gamma, ma che assicurano prestazioni migliori rispetto a un semplice medio di gamma. Una delle nicchie di mercato più interessanti e nelle quali troviamo tantissimi modelli differenti. E il Galaxy A53 sicuramente spicca.

Galaxy A53: la scheda tecnica

Se siete alla ricerca di uno smartphone performante, il Galaxy A53 è quello che fa al caso vostro. Il nuovo dispositivo Samsung, lanciato sul mercato da pochissimi mesi, ha una scheda tecnica interessante e molto equilibrata. Tutto quello che si chiede a un medio/top di gamma in questo inizio di 2022, lo troviamo sul Galaxy A53.

Una caratteristica che oramai uno smartphone deve avere è sicuramente uno schermo fluido. E infatti troviamo uno schermo SuperAMOLED da 6,5" con refresh rate a 120Hz, che rende il dispositivo super-fluido. Il display è anche molto luminoso e scherma la luce blu (dannosa per gli occhi) grazie al sistema Eye Comfort Shield. Il processore octa-core assicura prestazioni top e integra anche il modem per il 5G. A bordo troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

In uno smartphone di questo tipo non può mancare un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 64MP, un sensore ultra-grandangolare da 12MP e due obiettivi da 5MP, dedicati rispettivamente alla profondità e agli scatti macro. La fotocamera frontale è da 32MP e permette di scattare selfie perfetti. Non mancano le classiche modalità di scatto che troviamo in tutti gli smartphone Samsung top: gli algoritmi di intelligenza artificiale permettono di catturare ogni dettaglio e migliorano i colori rendendoli più naturali.

Per gli amanti del gioco è disponibile anche una modalità “Game Booster" che aumenta le performance quando lanciamo i videogame e allo stesso tempo mantiene sotto controllo le temperature. La batteria è da ben 5000mAh e assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. Per concludere, il Galaxy A53 ha ricevuto anche la certificazione IP67 ed è resistente all’acqua e alla polvere.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi è il giorno giusto per acquistare il vostro nuovo smartphone. Infatti, troviamo su Amazon il Galaxy A53 in offerta a un prezzo di 301,62€, ben il 36% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo in questo momento il risparmio è di quasi 170€, una somma tutt’altro che da disprezzare. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, ma il servizio viene offerto da Cofidis e deve essere attivato durante la fase di check-out. La spedizione del dispositivo viene curata direttamente dal sito di e-commerce e per il reso ci sono 30 giorni di tempo, in modo da testarlo a fondo.

