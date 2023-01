Galaxy A53, sconto sorprendente: prezzo mai visto prima

Quando si pensa a un top di gamma Samsung, il primo pensiero è sempre la gamma Galaxy S. Ma come abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi anni, il prezzo dei vari Galaxy S è aumentato abbastanza, superando abbondantemente i 500€ (perfino i 1000€ per il Galaxy S22 Ultra). Cifre che certo non sono alla portata di tutti, ma in pochi sanno che esistono altri smartphone Samsung altrettanto validi e che garantiscono prestazioni simili al Galaxy S22.

Stiamo parlando del Galaxy A53, il più performante tra gli smartphone della serie Galaxy A disponibili in Italia. Uno smartphone uscito da poco tempo nel Bel Paese e che è stato poco sponsorizzato, nonostante abbia una scheda tecnica di tutto rispetto. Basta poco per capirlo: schermo con refresh rate elevatissimo, ottimo processore e una fotocamera principale da 64MP. Inoltre, oggi lo troviamo anche in super offerta grazie allo sconto del 27% che permette di risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. Un vero affare per chi è alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni e che costi relativamente poco.

Galaxy A53: la scheda tecnica

Uno smartphone passato forse in sordina, ma che merita il massimo rispetto, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Per questo suo smartphone top, Samsung ha scelto le migliori componenti uscite nell’ultimo anno. A partire dall’ottimo schermo AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD e con refresh rate che arriva fino a 120Hz, per un utilizzo super fluido nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Exynos 1280, prodotto direttamente da Samsung e con modem 5G integrato. A supporto 6GB di RAM e 256GB di memoria interna, con lettore microSD per espanderla fino a un massimo di 1TB.

Come in tutti gli smartphone Samsung troviamo un ottimo comparto fotografico, con ben quattro fotocamere posteriori. Oltre al sensore principale da 64MP (di livello professionale), troviamo un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP, un obiettivo macro da 5MP e un sensore per la profondità sempre da 5MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP e assicura selfie sempre perfetti e da caricare direttamente sui propri profili social. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene soprattutto per correggere i colori e ottimizzare le scene.

Oltre a tutto questo, il Galaxy A53 è anche un battery-phone come ci dimostra la batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 25W che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Con un singolo ciclo di ricarica si riescono a coprire fino a due giorni.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A53. Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 388,89€, con uno sconto di ben il 27% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e di poco superiore ai 150€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante la fase di check-out. La spedizione viene curata direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Affrettatevi, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

