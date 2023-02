Galaxy A53 in offerta con uno sconto speciale: minimo storico

Chi pensa che Samsung sia sinonimo solamente di Galaxy S22 o Galaxy S23 si sbaglia di grosso. Uno dei motivi del successo del colosso sud-coreano, oltre alla grande qualità dei suoi smartphone, è anche il grande numero di dispositivi offerti. Dispositivi che coprono tutte le fasce di prezzo e che in molti casi hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un esempio è la gamma Galaxy A che con i suoi smartphone si posiziona nella fascia più competitiva del mercato, quella compresa tra i 150 e i 350€. Prezzi a cui guardano la maggior parte degli utenti e dove solitamente si concentra l’attenzione dei produttori.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito: Canale offerte tecnologia -> Clicca qui e OfferteDcasa -> Clicca qui.

E tra questi telefonini ne troviamo uno che oggi spicca fra tutti: stiamo parlando del Galaxy A53. Un dispositivo che ha molte caratteristiche in comune con i top di gamma, ma che oggi troviamo a un prezzo veramente speciale grazie al super sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si risparmiano quasi 140€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Amazon. Una promo speciale pensate appositamente per voi: se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top, non fatevi scappare questa ghiotta occasione.

Galaxy A53

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy A53: la scheda tecnica

Uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma. Questa frase basta per far capire la bontà dell’offerta che troviamo oggi sul Galaxy A53, un dispositivo che nasconde una scheda tecnica molto interessante.

Partiamo immediatamente dallo schermo. Troviamo un display Super AMOLED da 6,5" con refresh rate fino a 120Hz che rende molto più fluido l’utilizzo nella vita di tutti i giorni, soprattutto con le app social e i videogame. Ottima anche la fluidità e i dettagli. Sotto la scocca troviamo la potenza del processore Exynos 1280, realizzato proprio da Samsung, con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD. Nei momenti di bisogno è possibile espandere anche la RAM fino a 6/8GB grazie alla RAM virtuale.

In un dispositivo di questo genere non poteva mancare un comparto fotografico di livello assoluto. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 64MP, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 12MP, da una fotocamera di profondità da 5MP e da un obiettivo macro da 5MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP. Sulla fotocamera principale è presente anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che aiuta a registrare video super fluidi.

Chiudiamo con alcune caratteristiche che fanno felici gli utenti. In primis la batteria da 5000mAh che permette di utilizzarlo fino a due giorni con un utilizzo normale. Infine, lo smartphone ha ricevuto la certificazione IP67 che ne attesta la resistenza temporanea all’acqua e alla polvere. E grazie alla protezione Gorilla Glass 5 il Galaxy A53 è anche resistente ai graffi.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo per il Galaxy A53 di Samsung: da oggi lo troviamo a un prezzo di 331,02€, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Sebbene il prezzo possa sembrare elevato, abbiamo visto che lo smartphone ha caratteristiche simili a quelle di dispositivi che costano almeno un centinaio di euro in più. Inoltre, puoi anche dilazionare in pagamento in 5 rate da 66,21€ al mese a tasso zero (si attiva direttamente nella pagina prodotto). Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Galaxy A53

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram