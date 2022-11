Galaxy Buds Live, l’offerta Black Friday ti stupirà: sconto esagerato

In questa Black Week di Amazon le offerte riguardano veramente migliaia di prodotti delle categorie più disparate. In questi giorni vi abbiamo parlato un po’ di tutto, dagli immancabili smartphone, passando per gli smart TV fino ad arrivare ai robot aspirapolvere. Oggi aggiungiamo anche un’altra categoria di prodotto: le cuffie Bluetooth. Anche in questo settore troviamo offerte importanti su prodotti veramente top di gamma. Come nel caso delle ottime cuffie Galaxy Buds Live, disponibili per il Black Friday con uno sconto di addirittura il 63% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Per la qualità che offrono il prezzo è davvero mini.

Gli auricolari dell’azienda sudcoreana sono iconici fin dal design, grazie alla loro particolare forma a fagiolo che li rende ergonomici e comodi da indossare. Oltre al design, però, c’è molto di più. Il driver audio assicura una qualità audio ottimale in qualsiasi situazione, anche grazie alla presenza della cancellazione attiva del rumore che elimina qualsiasi suono proveniente dall’esterno. E i tre microfoni incorporati in ogni cuffia assicurano una voce chiara e limpida durante le chiamate. Chiedere di più a uno smartphone che costa così poco è davvero difficile. La richiesta, come logico che sia, è elevatissima e per questo vi suggeriamo di approfittarne subito.

Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live: le caratteristiche e funzionalità

Sebbene il prezzo possa far pensare tutt’altro, le cuffie Galaxy Buds Live sono un vero modello top di gamma, realizzate con componenti di qualità e con tecnologie all’avanguardia.

In primis troviamo la tecnologia per la cancellazione attiva del rumore, un must have per le cuffie premium. L’utente può decidere di attivare o disattivare la cancellazione del rumore facendo un semplice tap sulla scocca delle cuffie. Samsung assicura che la tecnologia è in grado di eliminare fino al 97% dei rumori esterni.

Altro punto forte degli auricolari wireless di Samsung è il design. Le Galaxy Buds Live si differenziano da tutte le altre per l’iconica forma a fagiolo, pensata appositamente per farle aderire perfettamente al canale uditivo. Ottima anche la qualità audio grazie alla presenza di un driver da 12mm e della tecnologia realizzata da AKG. Presente anche un condotto dedicato esclusivamente ai bassi per valorizzarli al meglio.

Le cuffie sono molto versatili. Oltre che per la musica, sono perfette anche per le chiamate di lavoro, grazie alla presenza di tre microfoni su ogni cuffia. Inoltre, attivando la funzione "Voice pickup", la voce sarà sempre limpida e molto chiara, anche in mezzo alla folla.

Chiudiamo con l’autonomia. Le Galaxy Buds assicurano una durata fino a 6 ore di ascolto no stop e fino a 21 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Galaxy Buds Live in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori promo che troviamo in questo Black Friday per delle cuffie riguardano queste Galaxy Buds Live. Oggi le troviamo a un prezzo di 61,72€, con uno sconto di ben il 63% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero considerevole e sfiora i 110€. Le cuffie sono già disponibili nei magazzini Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023, quindi potete acquistarle già oggi e regalarle per Natale.

