Galaxy Buds Live, il prezzo è crollato: cuffie senza fili mai così convenienti

Se un tempo servivano "solo" per ascoltare musica, oggi auricolari e cuffie hanno assunto un’importanza sempre maggiore nella nostra quotidianità. Le cuffie true wireless, in particolare, hanno rappresentato un vero e proprio punto di svolta in questo particolare settore di mercato. Sfruttando tecnologie come il Bluetooth, permettono di ascoltare musica e fare chiamate in tutta libertà.

Dispositivi come le Galaxy Buds Live hanno poi portato il paradigma delle cuffie senza fili a un livello ancora più alto. Caratterizzate da un design completamente differente rispetto alla concorrenza, questi auricolari Bluetooth assicurano un’elevatissima qualità audio e una comodità senza paragoni. Non solo: la tecnologia di cancellazione del rumore consente di ascoltare musica indisturbati senza, però, isolarsi dal mondo esterno. Insomma, un prodotto valido e versatile in offerta al minimo storico su Amazon.

Samsung Galaxy Buds Live scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ciò che colpisce maggiormente degli auricolari true wireless di Samsung è la loro forma inusuale, che non trova di fatto eguali nel pur ampio mercato delle cuffie senza fili. Non bisogna però farsi trarre in inganno: quella dei designer sudcoreani non è (solamente) una scelta estetica, ma anche funzionale. Le Galaxy Buds Live sono progettate per adattarsi in maniera perfetta alla forma del padiglione auricolare. Un design ergonomico (chiamato Open Type) che permetterà di indossare le cuffie per ore e ore senza alcun fastidio (e senza paura di perderle per strada).

Il design ergonomico gioca un ruolo fondamentale anche nella qualità audio delle cuffie senza fili Samsung. Il design Open Type e la tecnologia audio AKG consentono di riprodurre un audio spazioso e avvolgente. Il canale dedicato ai bassi e le prese d’aria distribuite sul corpo delle cuffie permettono invece di creare bassi potenti senza che si abbia la sensazione di pressione sui timpani.

Inoltre, grazie all’esclusiva tecnologia di cancellazione del rumore attiva (ANC), le Galaxy Buds Live permettono poi di ascoltare la propria musica preferita o effettuare chiamate senza i fastidiosi rumori di fondo a disturbarci. La tecnologia impiegata dagli auricolari Samsung, infatti, cancella fino a 97% del rumore di sottofondo nelle bande a bassa frequenza, senza però incidere sulle voci delle persone o gli annunci. In questo modo non si sarà completamente isolati dal mondo esterno, migliorando così la sicurezza di chi indossa le cuffie.

Sul fronte dell’autonomia, poi, le Galaxy Buds Live hanno davvero poco da invidiare a qualunque altro auricolare true wireless sul mercato. Con singola carica, le cuffie senza fili assicurano fino a 6 ore di riproduzione continuata, che arriva a 21 ore grazie alla custodia di ricarica. E nel caso si stiano per scaricare, la ricarica veloce assicura un’ora di autonomia supplementare con appena cinque minuti di ricarica. Insomma, difficilmente si resterà "a piedi" senza musica.

Samsung Galaxy Buds Live, cuffie Bluetooth in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Le cuffie Bluetooth del produttore sudcoreano possono essere acquistate su Amazon al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 59% sul listino che consente di risparmiare ben 100 euro sul prezzo consigliato da Samsung. Le Galaxy Buds Live costano 69,85 euro, livello mai raggiunto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Samsung Galaxy Buds Live, auricolari true wireless Bliuetooth con cancellazione del rumore e autonomia prolungata