Galaxy Buds Pro: nuovo minimo storico per le cuffiette più smart

Tra le cuffiette true wireless ben pochi modelli si alzano dall’enorme massa di prodotti medi: oltre alle immancabili Apple AirPods, alle Beats Studio Buds e ad alcuni modelli di Sony, di sicuro vanno citate le Samsung Galaxy Buds, in particolare le Galaxy Buds Pro. Cioè il modello in-ear e con cancellazione del rumore attiva.

Modello noto ed apprezzato, ma discretamente caro visto il prezzo di listino di ben 229 euro. Fascia alta, quindi, ma prezzo giustificato dalla qualità, dalle funzionalità e da una ottima app di gestione. Queste cuffiette si distinguono dalla massa anche per la loro “intelligenza", che ci permette di usarle in modo molto diverso da tutte le altre, e per la certificazione IPX7 (immersione in acqua fino ad un metro di profondità, per non più di 30 minuti). Come tutti i prodotti Samsung, queste cuffiette danno il meglio all’interno di un ecosistema Samsung, fatto di altri prodotti Samsung. Ma, in realtà, vanno benissimo anche con gli altri smartphone e, ancor di più, vanno bene quando sono in sconto su Amazon, come adesso.

Galaxy Buds Pro: caratteristiche tecniche

Le Galaxy Buds Pro sono realizzate da Samsung in collaborazione con AKG, uno dei nomi storici dell’audio professionale di alta qualità. Sono dotate di un sofisticato algoritmo di cancellazione del rumore e di driver dinamici a due vie.

La funzione più smart di tutte è l’identificazione automatica della voce: quando stiamo ascoltando musica e ci mettiamo a parlare con qualcuno, le cuffiette automaticamente abbassano il volume e riducono l’ANC per permetterci di sentire e capire cosa dice il nostro interlocutore.

Il design è semplice ed elegante, di tipo in-ear: le cuffiette entrano dentro l’orecchio per tapparlo, grazie ai gommini di misura personalizzata che aiutano anche a mantenere gli auricolari ben in posizione e a non farli cadere mentre facciamo sport.

Galaxy Buds Pro: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle Samsung Galaxy Buds Pro è di 229 euro ed è, come già accennato, giustificato dall’elevata qualità offerta e dalle funzioni evolute, come il riconoscimento delle conversazioni automatico. Ciò non vuol dire, però, che saremo costretti a comprarle a quel prezzo.

Al momento, infatti, sono in offerta su Amazon a soli 139 euro (-90 euro -39%), in tutti e tre i colori disponibili: argento, nero e viola.

Samsung Galaxy Buds Pro – Colore viola

Samsung Galaxy Buds Pro – Colore argento

Samsung Galaxy Buds Pro – Colore nero