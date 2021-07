Galaxy F22: lo smartphone 5G Samsung ancora più economico

Un altro componente la serie Galaxy F di Samsung è in arrivo. Lo conosceremo come Samsung Galaxy F22, un dispositivo di fascia bassa che rafforzerà la presenza dell’azienda nel segmento degli smartphone Android 5G a buon prezzo.

Inizialmente si pensava che Samsung Galaxy F22 non fosse altro che un rebrand del Galaxy A22 ufficializzato di recente, ma le ultime notizie sul suo conto dipingono un quadro leggermente diverso. La serie Galaxy F è quella che Samsung commercializza in India e nelle regioni limitrofe, quindi un semplice rebrand di un dispositivo già ufficiale altrove – in Europa nel caso di Galaxy A22 – era l’ipotesi prevalente. Eppure Samsung non sarebbe intenzionata a limitarsi a questo: Galaxy F22, secondo quanto si apprende adesso, differirà in almeno un componente rispetto al prodotto europeo, ossia nella batteria che dovrebbe avere capacità maggiore.

Samsung Galaxy F22 e la super batteria

Samsung Galaxy F22 è atteso nel subcontinente indiano il 6 luglio, e parte delle sue specifiche chiave sono state svelate da un’immagine diffusa in anteprima da Flipkart, una delle maggiori catene locali che commercializza dispositivi elettronici.

Di sicuro il numero destinato a fare maggior rumore di Samsung Galaxy F22 è quello relativo alla capacità della batteria. Se su Galaxy A22 e A22 5G non si va oltre i 5.000 mAh, su Samsung Galaxy F22 ci sarà una batteria da ben 6.000 mAh, un quantitativo di energia che unito ad un hardware poco assetato di risorse dovrebbe costituire la base di un’ottima autonomia.

Altro aspetto che risulta quasi sorprendente per il posizionamento che Samsung intende dare a Galaxy F22 è relativo al display. Vero è che la risoluzione dello schermo non raggiungerà il Full HD+, e che l’HD+ che si prospetta su un pannello comunque abbastanza ampio da 6,4 pollici può apparire stentato, ma Samsung Galaxy F22 avrà uno schermo Super AMOLED e pure una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, caratteristiche che insieme non si vedono spesso su un prodotto di questa fascia.

Sul fronte delle fotocamere si sa ancora poco, se non che il sensore principale avrà 48 megapixel e sarà sistemato all’interno di un gruppo fotocamere squadrato insieme ad altri tre sensori. Ancora nessuna informazione sulla natura di questi, ma esiste la possibilità concreta che siano gli stessi di Galaxy A22, quindi un ultra grandangolare da 8 megapixel con due sensori “accessori" da 2 megapixel ciascuno, un macro ed uno di profondità.

Il prezzo “bomba" di Samsung Galaxy F22

Incredibile il prezzo di cui parlano le indiscrezioni: Samsung Galaxy F22 non dovrebbe andare oltre le 15.000 rupie indiane, al cambio attuale circa 170 euro. Lancio previsto per il 6 luglio prossimo, rimane da capire se Samsung deciderà di proporre lo smartphone anche nel nostro continente.