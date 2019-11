Galaxy Fold ufficiale in Italia: arriva a dicembre a più di 2000 euro

8 Novembre 2019 - A quasi un anno dalla presentazione ufficiale, il Galaxy Fold (nuova versione rinforzata) arriva anche in Italia. Samsung ha annunciato quello che tutti aspettavano: il primo telefono pieghevole dell’azienda sudcoreana sarà disponibile nei negozi dal 16 dicembre a un prezzo di 2050 euro, mentre i pre-ordini verranno aperti il 13 novembre. Un prezzo certo non alla portata di tutti, ma come capita con tutti i dispositivi innovativi è logico che il costo inizialmente sia un po’ più elevato.

Il Galaxy Fold che arriva in Italia è la nuova versione realizzata da Samsung per rendere il dispositivo (quasi) indistruttibile. Inizialmente lo smartphone sarebbe dovuto arrivare sul mercato ad aprile 2019, ma a causa dei problemi riscontrati dai tester, la data di lancio è stata posticipata per permettere a Samsung di correggere alcuni errori tecnici. Il Galaxy Fold 2.0 ha una cerniera più resistente, la pellicola dello schermo è compresa all’interno della scocca e non c’è più pericolo che la polvere danneggi le componenti interne. I possessori dello smartphone avranno anche un call center dedicato con un numero verde che risponderà 7 giorni su 7, ventiquattro su ventiquattro e saranno sempre pronti a dare un aiuto.

Le caratteristiche del Galaxy Fold

Il lavoro fatto da Samsung negli ultimi mesi riguarda solamente la resistenza del dispositivo, per il resto le caratteristiche sono rimaste le stesse di febbraio. Lo smartphone monta uno Snapdragon 855 con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La particolarità del dispositivo è lo schermo flessibile. Il Galaxy Fold si chiude e si apre a mo’ di libro, con la cerniera che “lega” le due parti dello schermo. Completamente aperto, lo smartphone ha un display da 7,3 pollici, mentre una volta chiuso si può usare lo schermo estero da 4,6 pollici.

Il comparto fotografico è composto da ben sei fotocamere. Nella parte posteriore troviamo un triplo modulo con camera principale da 12 Megapixel, grandangolare da 16 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel. Nella parte frontale dello schermo c’è una fotocamera per i selfie da 10 megapixel e un sensore da 8 megapixel per catturare la profondità. Infine, è stata aggiunta un’ulteriore fotocamera per i selfie da 10 Megapixel nella stessa parte dove è presente lo schermo esterno.

La batteria è da 4380mAh e dovrebbe garantire di arrivare a fine giornata. Il Galaxy Fold arriva in Italia nella versione 4G con il supporto a due SIM, con la seconda che è una eSIM.

Galaxy Fold, gli accessori plus

Per il Galaxy Fold Samsung ha pensato a un servizio di customer care ad hoc. Chi acquisterà lo smartphone pieghevole potrà fare affidamento su un call center disponibile sette giorni su sette, ventiquattro su ventiquattro e sull’assicurazione Samsung care plus per un anno.

Quanto costa e quando arriva il Galaxy Fold

Il prezzo di lancio del Galaxy Fold è di 2050 euro. Lo smartphone può essere pre-ordinato dal 13 novembre, mentre sarà disponibile all’acquisto dal 16 dicembre. Le copie disponibili in Italia non saranno molte, d’altro l’azienda sudcoreana sta già lavorando alla Galaxy Fold 2 che vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno.