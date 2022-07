Galaxy M13 in offerta: lo smartphone lowcost costa pochissimo

La settimana di offerte dedicate ai prodotti Samsung si impreziosisce con un nuovo smartphone al minimo storico. Questa volta tocca al Galaxy M13, telefono lowcost uscito da pochissimo sul mercato e che grazie alla promozione di oggi troviamo scontato del 27%. Il prezzo scende sotto i 140€ e diventa un vero best buy, soprattutto per coloro che non vogliono spendere grosse cifre per un nuovo smartphone. Il dispositivo, infatti, è pensato per tutti coloro (la stragrande maggioranza) che lo utilizza solo per fare chiamate, messaggiare su WhatsApp, utilizzare le app social e leggere qualche notizia. Praticamente l’utilizzo medio di uno smartphone.

Galaxy M13 – blu

Il Galaxy M13 è il giusto compromesso tra prezzo e caratteristiche. Ha uno schermo piuttosto grande, un buon processore e anche una fotocamera da 50MP che permette di scattare ottime immagini. Ma la caratteristica che più può interessare le persone è la batteria da 5.000mAh che permette di utilizzarlo almeno fino a due giorni. Il Galaxy M13 si conferma essere un ottimo battery phone e soprattutto economico. Due requisiti che piacciono molto alle persone. L’offerta dura ancora un paio di giorni, ma al momento è lo smartphone più venduto su Amazon e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy M13: le caratteristiche tecniche

In uno smartphone lowcost di certo non si cerca la perfezione, ma bastano poche ed essenziali caratteristiche, quelle che si rivelano utili nella vita di tutti i giorni. Quindi uno schermo grande, una fotocamera sempre pronta all’occorrenza e un processore abbastanza performante che ci permetta di aprire le nostre app preferite.

Sul Galaxy M13 troviamo uno schermo FullHD da 6,6" con risoluzione FHD. Il display è abbastanza ampio e ha anche una buona qualità dei colori. Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Samsung Exynos 850 con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Buono anche il comparto fotografico che è dotato di una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50MP, poi troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e una fotocamera di profondità di 2MP, molto utile per scattare foto ritratto e portare il soggetto in primo piano. La fotocamera frontale è da 8MP, un classico su questi dispositivi lowcost.

La batteria da 5.000mAh è sicuramente una delle caratteristiche che spicca. Permette di utilizzare lo smartphone per due giorni senza troppi problemi. Il sensore per le impronte digitali, invece, è posizionato di lato.

Galaxy M13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Su Amazon il Galaxy M13 è in offerta a un prezzo di 139€, con uno sconto del 27% che lo fa scendere al minimo storico e allo stesso prezzo del Prime Day. Il risparmio netto è di poco superiore ai 50€, una bella cifra per uno smartphone che costa così poco. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Amazon Prime. Ci hanno trenta giorni per testarlo prima che scada il tempo del reso gratuito.

