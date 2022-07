Galaxy M23, prezzo crollato: oggi al minimo storico

Tra i dispositivi lanciati quest’anno da Samsung ce ne è uno passato un po’ in sordina ma che in realtà meriterebbe molta più attenzione. Stiamo parlando del Galaxy M23, smartphone presentato durante la primavera e che vanta una scheda tecnica molto interessante rapportata al prezzo. Un po’ di coordinate per capire di che cosa stiamo parlando: il Galaxy M23 è uno smartphone medio di gamma lowcost che punta molto sull’essenzialità. Un buon processore, un buon comparto fotografico e un’ottima batteria. Tutto senza cercare di impressionare o di strafare, ma puntando su un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Galaxy M23 – verde

Come tutti i dispositivi della serie Galaxy M, il prezzo di listino è molto interessante. E oggi lo diventa ancora di più perché a poco più di due mesi dall’uscita sul mercato lo troviamo già in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 27% che fa risparmiare 80€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce e anche del miglior prezzo web. Se siete alla ricerca di un dispositivo che costi relativamente poco, appena uscito sul mercato e con una buona scheda tecnica, questa è l’offerta che fa per voi.

Galaxy M23: le caratteristiche tecniche

Se volete uno smartphone lowcost con il 5G, il Galaxy M23 è quello che fa per voi. Lo si può definire uno smartphone solido e non solo perché ha una super batteria da 5.000mAh. Vediamolo nel dettaglio.

Il Galaxy M23 ha uno schermo da 6,6" con risoluzione FHD. È presente anche la tecnologia SuperSmooth con refresh rate fino a 120Hz, caratteristica che vediamo solamente nei dispositivi di fascia superiore. La frequenza di aggiornamento così elevata rende lo smartphone più fluido soprattutto quando si scorre il feed dei social e con i videogame. A bordo troviamo anche l’ottimo processore Snapdragon 750G che integra il modem per il 5G. A supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con scheda microSD).

Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere. Quella principale è da 50MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 2MP, uno standard in tutti gli smartphone medio di gamma lanciati negli ultimi mesi. La fotocamera frontale è da 8MP e permette di scattare selfie impeccabili.

Come già anticipato, ottima la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia superiore alle ventiquattro ore. Chiudiamo con una caratteristica che riguarda la privacy: il sensore per le impronte digitali è posizionato lateralmente.

Galaxy M23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da pochissime ore troviamo il Galaxy M23 in offerta su Amazon a un prezzo di 219,99€, con uno sconto del 27% sul prezzo di listino. Il risparmio netto è di 80€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis (promozione riservata solo ai clienti Amazon Prime fino al 13 luglio). L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro. La consegna avviene in tempi molto rapidi, anche meno di ventiquattro ore (dipende molto dalla città in cui abitate).

Galaxy M23 – verde

Galaxy M23 – blu

Galaxy M23 – bronzo