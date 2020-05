Galaxy M31 disponibile in Italia: super-batteria e prezzo lowcost

La famiglia dei Samsung Galaxy si allarga con un nuovo dispositivo: l'azienda sudcoreana ha ufficializzato l'arrivo in Italia del Galaxy M31 , smartphone medio di gamma con una caratteristica molto interessante, la batteria . La serie Galaxy M si è fatta apprezzare per l'autonomia degli smartphone; il Galaxy M31 sfoggia una batteria da 6000mAh che dovrebbe permettere un utilizzo dello smartphone per almeno 48 ore.

Fonte foto: Samsung

Per quanto riguarda il design, Samsung ha optato per una delle soluzioni più in voga in questo periodo, soprattutto nella fascia dei medio di gamma. Nella parte frontale c'è un notch a goccia con dimensioni ridotte, mentre in basso le cornici sono abbastanza spesse. Nella parte posteriore c'è il sensore per le impronte digitali e le fotocamere sono inserite in un bumper rettangolare, molto simile a quello presente sul Galaxy S20.