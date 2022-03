Galaxy M52: il Samsung medio ora costa pochissimo

La recentissima presentazione dei nuovi smartphone Samsung Galaxy della serie A ha già sortito un ottimo effetto, anche se questi nuovi telefoni non sono ancora arrivati: il prezzo dello smartphone medio di riferimento di Samsung, il Galaxy M52 5G, è di nuovo in picchiata per la gioia di chi oggi vuole fare un affare.

Galaxy M52 è un ottimo modello del 2021, basato su un chip che ancora nel 2022 è protagonista della fascia medio-alta: il Qualcomm Snapdragon 778G, un processore che, secondo molti (e anche secondo il mercato) è il chip 2021 più riuscito di Qualcomm. Samsung l’ha scelto anche per questo Galaxy M52 5G, che è un campione di equilibrio. Del prezzo di listino di questo smartphone non resta più molto: è letteralmente crollato negli ultimi mesi in vista dell’arrivo dei nuovi medi 2022. Oggi, infatti, Samsung Galaxy M52 5G si compra su Amazon con uno sconto di oltre 100 euro, in pratica al 30% in meno rispetto al prezzo ufficiale.

Samsung Galaxy M52 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy M52, grazie al chip Qualcomm Snapdragon 778G, è in grado di svolgere tutti i compiti tipici nell’utilizzo quotidiano di uno smartphone di fascia media e, in più, aggiunge il solito ottimo display Super AMOLED di Samsung (in questo caso da 6,7 pollici), con refresh rate da 120 Hz.

Buone anche le fotocamere posteriori: principale da 64 MP, grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP. La selfie camera frontale è da 32 MP. Capiente la batteria, da ben 5.000 mAh, mentre la ricarica si ferma a 25 watt. Molto poco rispetto alla concorrenza, ma è una scelta tecnica di Samsung che (esattamente come Apple) non ama la ricarica veloce perché, a suo dire, rovina la batteria.

Samsung Galaxy M52 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy M52 5G è arrivato sul mercato a fine settembre 2021 con un prezzo di lancio di 399 euro. Non poco, ma si sa che i Galaxy offrono, e costano, di più degli altri. Adesso, però, il prezzo è molto più basso: su Amazon, presso venditori terzi, Galaxy M52 5G costa 280,90 euro (-118,10 euro, -30%). Un ottimo prezzo per un ottimo smartphone medio del 2021, ancora validissimo.

Samsung Galaxy M52 5G – Versione 6/128 GB