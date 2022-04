Galaxy M52: in offerta con un super sconto lo smartphone con batteria infinita

Galaxy M è una delle serie di smartphone Samsung più interessanti. Sono smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che sono nati per ospitare delle batterie più grandi rispetto agli altri dispositivi. Per questa tipologia di smartphone è stato coniato il termine “battery phone" e vedendo la scheda tecnica del Galaxy M52 lo si capisce bene. A bordo troviamo una batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. E per non farci mancare nulla c’è anche il supporto alla ricarica rapida.

Il Galaxy M52 è lo smartphone ammiraglia di questa serie Samsung: ha uno schermo più grande, un processore più potente e un comparto fotografico migliore. Logicamente anche il prezzo è più alto, ma oggi fortunatamente lo troviamo in super offerta su Amazon. Infatti, grazie allo sconto del 32% è disponibile al minimo storico a un prezzo di 271,19€. Per un dispositivo con queste caratteristiche è un ottimo prezzo, che lo posiziona in una fascia di mercato in cui spicca con la sua scheda tecnica. Se siete alla ricerca di uno smartphone affidabile e a un super prezzo, il Galaxy M52 è quello che fa per voi.

Galaxy M52: la scheda tecnica

Uno smartphone “equilibrato e massiccio". Bastano questi due aggettivi per far capire di che “pasta è fatto" il Galaxy M52. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED molto grande da 6,7" con tecnologia Super Smooth che porta il refresh rate a 120Hz. Si tratta di una caratteristica che solitamente si trova negli smartphone di fascia più alta e che rende il dispositivo molto fluido nell’utilizzo quotidiano. A bordo è presente il processore Snapdragon 778G con modem 5G integrato, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Come nella migliore tradizione Samsung troviamo anche un comparto fotografico di un certo livello. Nella parte posteriore ci sono tre fotocamere: quella principale da 64MP, una ultra-grandangolare da 12MP e un sensore macro da 5MP. Un comparto fotografico completo e variegato che permette di scattare e registrare video perfetti in ogni occasione. E grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale i colori sono sempre vivaci. La fotocamera frontale per i selfie è da ben 32 Megapixel.

Come detto all’inizio, il Galaxy M52 è soprattutto un battery phone grazie alla batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. A supporto c’è la ricarica rapida da 25W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Per la parte audio troviamo la tecnologia Dolby Atmos per un suono con bassi intensi.

Galaxy M52 in offerta: prezzo e sconto

Il Galaxy M52 lo troviamo oggi in offerta su Amazon a un prezzo di 271,19€. Lo sconto è di ben il 32% e il risparmio arriva quasi a 130€. Per lo smartphone si tratta del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce (per il prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon). Inoltre, acquistando oggi il Galaxy M52 si riceve anche un coupon dal valore di 30€ per l’acquisto di uno fra questi dispositivi: Galaxy Watch 4, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2. Il Galaxy Watch4, tra l’altro, è anche in super offerta con uno sconto del 40% (cliccando qua lo si può acquistare direttamente su Amazon).

Galaxy M52 – bianco