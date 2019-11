Galaxy S11, copia l'iPhone 11 e ha una fotocamera da 108 Megapixel

Il prossimo smartphone top di gamma Samsung sarà il Galaxy S11 e arriverà a inizio 2020, probabilmente a febbraio, ma la data non è stata ancora ufficializzata. Nel frattempo, continuano a circolare informazioni e rendering di quella che dovrebbe essere la versione "quasi definitiva" di questo cellulare top di gamma. L'ultimo rendering è stato diffuso dall'e-commerce indiano CashKaro, in collaborazione con il noto leaker OnLeaks.

Da quel che è possibile vedere dalle immagini, sembrerebbe proprio che Samsung abbia fatto scelte di design molto simili a quelle di Apple per l'iPhone 11 . Anche il Galaxy S11, infatti, è dotato di un enorme blocco fotografico posteriore racchiuso in una sorta di box sporgente, di colore nero. Gli obiettivi fotografici, però, sul Galaxy S11 sono ancora di più.

Rispetto al Galaxy S10, il futuro Galaxy S11 ha uno schermo più grande (6,9 pollici Dynamic AMOLED con lettore di impronte), meno curvo e un foro più piccolo sul display. Nella parte bassa della scocca c'è la porta USB-C e il secondo altoparlante , sul fianco ci sono i tasti di accensione e per il volume mentre manca il jack audio. Il posteriore è dominato dal reparto fotografico, ben visibile e sporgente in alto a sinistra.

Il Samsung Galaxy S11 ha un reparto fotografico posteriore a dir poco "affollato", formato da ben cinque obiettivi più altri due sensori. L'obiettivo principale sarà da 108 MP con zoom ottico da 5X sviluppato da Samsung in collaborazione con Xiaomi. Nulla di certo, invece, riguardo agli altri sensori. Dal rendering si intravede un solo flash LED.

Per quello che si sa al momento, la batteria del Samsung Galaxy S11 sarà molto più capiente: 3.800 o addirittura 3.900 mAh. Quindi anche più della batteria del Galaxy Note 10, che si ferma a 3.500 mAh. Alcune ipotesi, che al momento non trovano conferma ufficiale, parlano della possibilità che sul Galaxy S11 debutti la prima batteria per smartphone al grafene