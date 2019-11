Fonte foto: OnLeaks/Pricebaba 1 di 6 Galaxy S11e, piccolo, economico e super potente: come è fatto Giornate dedicate alle anticpazioni, per Samsung. Mentre nei giorni passati erano arrivate notizie su come è il Galaxy S11, oggi è il turno del "fratellino minore". Nonostante manchino circa 3 mesi al lancio della nuova famiglia di top di gamma Samsung, una nuova ondata di indiscrezioni ci mostrano come è Galaxy S11e che, senza troppe sorprese, sembra essere molto simile al modello più grande. Ovviamente le notizie non arrivano direttamente dalla casa coreana, ma da "leaker" di professione e altamente affidabili, che raramente hanno "toppato" anticipazioni su Samsung e gli altri produttori di smartphone. Insomma, non sono immagini ufficiali ma poco ci manca.

Galaxy S11e, piccolo, economico e super potente: le misure Nel corso dell'ultimo anno, il più piccolo dei Galaxy S sembra essere andato incontro a un percorso di crescita a 360°. Stando alle indiscrezioni, infatti, dovrebbe montare un display da 6,3 pollici, che ha costretto i designe a "gondiare" un po' tutte le dimensioni. Il Galaxy S11e dovrebbe essere lungo 151,7 millimetri, largo 69,1 millimetri e spesso 7,9 millimetri (nel punto in cui è più sottile). La fotocamera frontale sarà posta al centro del dispositivo, all'interno di un piccolissimo foro ricavato all'interno del pannello OLED.

Galaxy S11e, piccolo, economico e super potente: il display Rispetto al vecchio modello, il Galaxy S11e presenta diverse novità. Una di queste, probabilmente, non farà affatto piacere a chi aveva apprezzato le scelte stilistiche del Galaxy S10e. Come si vede dai rendering, infatti, i bordi laterali dello schermo saranno curvi, andando così a ricopiare lo stile dei modelli di fascia superiore. Ciò vuol dire che il pannello OLED montato potrebbe essere di qualità superiore ma, allo stesso tempo, i costi di riparazione dello schermo salgono vertiginosamente.

Galaxy S11e, piccolo, economico e super potente: le fotocamere Modifiche anche per il comparto fotografico posteriore. Le fotocamere - 3 in totale, contro i 4 sensori che dovrebbero trovare spazio nel Galaxy S11 - saranno ospitate in un bump rettangolare particolarmente sporgente. Sul fronte del design, dunque, viene confermato il trend dello scorso anno (adottato anche da Apple per l'iPhone 11), con uno scalino sempre più grande e "ingombrante".

Galaxy S11e, piccolo, economico e super potente: le specifiche Le somiglianze con il Galaxy S11 vengono confermate anche sul fronte delle caratteristiche tecniche. La scheda tecnica del Galaxy S11e, infatti, è molto simile a quella del fratello maggiore, con SoC Exynos 990, 6 gigabyte di RAM e memoria UFS 3.0 da almeno 128 gigabyte. Ad alimentare il tutto una batteria da 4.000 mAh, capace di garantire un'autonomia piuttosto estesa.