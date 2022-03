Galaxy S20 FE in offerta al minimo storico: sconto mai visto prima

Quando si vuole acquistare uno smartphone top di gamma non è necessario soffermarsi solamente sui modelli usciti negli ultimi mesi, ma se si vuole risparmiare qualche soldo, ci si può concentrare anche su quelli dell’anno precedente. Come, ad esempio, il Galaxy S20 FE che, nonostante sia stato lanciato oramai da diversi mesi, resta tuttora un ottimo dispositivo in grado di garantire prestazioni top a un prezzo tutto sommato accettabile. Infatti, oggi lo troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo di 396,94€, il minimo storico per lo smartphone Samsung. Lo sconto è di ben il 41% e si risparmiano più di 270€.

Il Galaxy S20 FE prende il meglio del Galaxy S20 e lo fonde con le richieste arrivate direttamente dalla community (FE è l’acronimo di Fan Edition). Il dispositivo strizza l’occhio ai più giovani ed è pensato soprattutto per l’intrattenimento e per i social. Ottimo il comparto fotografico che permette di scattare immagini in altissima definizione e di registrare video divertenti. Con un prezzo sotto i 400€, il Galaxy S20 FE diventa un’ottima alternativa per tutti coloro che vogliono un top di gamma, ma non vogliono spendere una cifra che si avvicina ai 1000€. Lo smartphone è molto richiesto e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

La scheda tecnica del Galaxy S20 FE

I mesi sulle spalle non si fanno sentire: il Galaxy S20 FE resta ancora un “giovanotto" e un vero top di gamma. La scheda tecnica ci racconta di un dispositivo performante e che ha anche un ottimo comparto fotografico.

Iniziamo dallo schermo. Il display ha una diagonale di 6,5" e grazie alle cornici quasi invisibili ci fa immergere completamente nello smartphone. Giocare e fare videochiamate è ancora più divertente. Sotto lo schermo troviamo il cuore pulsante dello smartphone: il chipset Snapdragon 865, con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili fino a 1TB con una microSD esterna).

Per il comparto fotografico Samsung si è data da fare e ha posizionato nella parte posteriori ben tre sensori. Quello principale è da 12MP, poi c’è una fotocamera ultra-grandangolare sempre da 12MP e un teleobiettivo da 8MP (con zoom ottico 3x e zoom fino a 30x con Space Zoom). La fotocamera anteriore, invece, è da 32 Megapixel e permette di scattare selfie perfetto, anche con l’effetto bokeh. La modalità notte, invece, aiuta a scattare foto luminose anche nelle situazioni con scarsa luce.

La batteria è da 4500mAh e non ci sono problemi ad arrivare a fine giornate. Lo smartphone è anche impermeabile come dimostra la certificazione IP68.

Galaxy S20 FE in offerta: prezzo e sconto

Super prezzo per il Galaxy S20 FE: oggi troviamo lo smartphone in offerta speciale su Amazon a 396,94€, con uno sconto del 41%. Per lo smartphone si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis (si attiva al check-out). La spedizione viene effettuata da Amazon e per tutti i clienti Prime avviene nel giro di pochi giorni. Per il reso si seguono le politiche del sito di e-commerce: abbiamo a disposizione fino a 30 giorni di tempo.

Galaxy S20 FE