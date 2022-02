Galaxy S20 FE, il prezzo è crollato: in offerta con sconto speciale

Il lancio di nuovi smartphone porta con sé alcuni scossoni di prezzo, soprattutto per i modelli più vecchi. Ed è esattamente quello che è successo con il Galaxy S20 FE, che oggi troviamo in super offerta suAmazon a un prezzo di 403€, ben il 40% in meno rispetto a quello di listino. Per lo smartphone di Samsung si tratta quasi del prezzo più basso di sempre e di uno dei migliori prezzi del web. Una vera offerta bomba da non farsi scappare.

Sebbene sia stato lanciato da oramai più di un anno, il Galaxy S20 FE resta ancora oggi uno smartphone più che valido e che viene supportato con continui aggiornamenti dal produttore sudcoreano. La serie FE, acronimo di Fan Edition, nasce proprio con l’obiettivo di soddisfare le richieste degli utenti e per questo motivo esce dopo alcuni mesi rispetto al lancio del Galaxy S. Su questo modello troviamo un ottimo schermo super fluido e un comparto fotografico da vero top di gamma, che permette di scattare immagini di ottima qualità.

Se vuoi restare aggiornato con le migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Galaxy S20 FE: la scheda tecnica

Il Galaxy S20 FE si caratterizza per una scheda tecnica equilibrata, basata su un processore che assicura ottime prestazioni e un comparto fotografico da top di gamma.

Partiamo dallo schermo. Lo smartphone monta un display da 6,5" con risoluzione FullHD e un refresh rate a 120HZ che lo rende super-fluido soprattutto quando utilizziamo i videogame e le app social. Sotto lo schermo troviamo un processore Snapdragon 865 (che integra il modem per il 5G) con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con una microSD).

Per venire incontro alle richieste dei fan, Samsung ha puntato molto sul comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 12MP, obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera selfie è da 32MP. Tra le peculiarità del comparto fotografico troviamo lo SpaceZoom 30x che mette in risalto anche il minimo dettaglio, e una modalità notte che riesce a catturare tantissima luce e che permette di scattare immagini luminose anche in situazioni buie. E come sempre non manca l’intelligenza artificiale che va a correggere tutte le piccole imperfezioni.

La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche con un utilizzo continuo dello smartphone. C’è comunque il supporto della ricarica rapida e della ricarica wireless che permettono di avere il 100% di autonomia in circa un’ora. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP68 per l’impermeabilità (fino a un massimo di 1,5 metri per 30 minuti).

Galaxy S20 FE in offerta: prezzo e sconto

Uno sconto top per uno smartphone dalle prestazioni davvero ottime. Oggi troviamo il Galaxy S20 FE in offerta su Amazon a un prezzo di 403€, ben il 40% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio di quasi 300€, una cifra davvero considerevole. L’offerta riguarda solamente la versione bianca, mentre il modello con colorazione verde costa leggermente di più: 404,99€ (lo sconto resta sempre molto elevato). Entrambi i modelli sono spediti da Amazon e beneficiano della spedizione riservati agli iscritti ad Amazon Prime: nel giro di un paio di giorni vi verrà consegnato lo smartphone. Per il reso ci sono i classici quattordici giorni.

Galaxy S20 FE – bianco

Galaxy S20 FE – verde