Galaxy S21+ 5G: il prezzo Black Friday è quello che stavate aspettando

Tra i prodotti da seguire molto attentamente durante la settimana del Black Friday su Amazon non poteva certo mancare uno degli smartphone top di gamma più ambiti del 2021: Samsung Galaxy S21. E, infatti, è appena arrivata l’offerta che in molti aspettavano, per di più non sul modello base ma su Galaxy S21+ 5G che, rispetto al primo, ha uno schermo e una batteria più grandi.

Tutta la gamma S21 di Samsung, già dall’estate, è oggetto di frequenti offerte e oscillazioni del prezzo: i Galaxy top di gamma 2021, infatti, sono stati per tutto l’anno un vero e proprio grattacapo sia per l’azienda coreana che per gli analisti di mercato. Il motivo è semplice: sono ottimi telefoni, ambitissimi dal grande pubblico, ma quest’anno Samsung ha sbagliato il prezzo. O, meglio, quest’anno sono arrivati molti concorrenti agguerritissimi (Xiaomi, in primis, ma non solo lei) che hanno proposto alternative molto interessanti a prezzi inferiori. Il risultato è stato facile da prevedere: tutta la gamma Samsung Galaxy S21 si vende solo se va in sconto. Come in questo caso, con il Galaxy S21+ 5G che per il Black Friday si compra a ben 285 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy S21+ 5G: caratteristiche tecniche

I Galaxy S21 sono ormai noti a tutti, ma non possiamo consigliarveli senza ribadire le ottime caratteristiche tecniche dei modelli in sconto. Nel caso dell’S21+ 5G siamo di fronte ad uno smartphone decisamente premium, con schermo AMOLED da 6,7 pollici e frequenza di refresh variabile tra 48 e 120 Hz.

Non c’è bisogno di ricordare che gli schermi Samsung sono tra i migliori del mercato (li usa persino Apple per i suoi iPhone 13), ma è utile precisare che in questo caso a proteggere il display c’è un vetro Gorilla Glass Victus di ultima generazione. Lo smartphone, inoltre, è tra i pochi del 2021 ad essere certificati IP68, quindi completamente impermeabile e resistente ad acqua e polvere.

Il cuore del dispositivo è il chip proprietario Samsung Exynos 2100, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Come tutti i top di gamma Samsung, anche Galaxy S21 ha un eccellente comparto fotografico: sensore primario da 12 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 64 MP con uno zoom ibrido ottico-digitale che arriva a 30X. La fotocamera frontale è una 10 MP di buona qualità.

Infine la batteria, da 4.800 mAh e con ricarica a 22,5 Watt. Lo sappiamo: una ricarca non velocissima su un top di gamma è una nota stonata, ma è la politica di Samsung che, alla velocità di ricarica, preferisce da anni la sicurezza e la durata nel tempo della batteria.

Samsung Galaxy S21+ 5G: l’offerta Black Friday

Samsung Galaxy S21+ 5G è quindi un top di gamma di alto livello, quello che per mesi è stato lo smartphone da batterie insieme al fratello maggiore S21 Ultra. Il prezzo è “premium" tanto quanto il telefono: 1.129 euro di listino, per la versione 8/256 GB.

Un prezzo che, nel 2021, in pochi si sono potuti permettere di spendere. Adesso, però, è in corso il Black Friday e su Amazon il Galaxy S21+ 5G si compra a 844 euro (-285 euro, -25%). Se avete aspettato per mesi l’offerta giusta su questo smartphone, quindi, sappiate che è arrivata.

Samsung Galaxy S21+ 5G – Display 6,7 pollici AMOLED – Versione 8/256 GB