Galaxy S21 FE 5G cancellato, ma Galaxy S21 ora è un affare

Sta diventando un vero e proprio caso, un enigma da sciogliere con notizie contrastanti che arrivano ogni giorno, un giorno dopo l’altro: che fine ha fatto il Samsung Galaxy S21 FE 5G? Quando arriva la versione low cost del top di gamma 2021 che il gigante coreano dedicherà ai suoi fan? L’ultima indiscrezione non lascia affatto ben sperare.

L’arrivo dell’S21 FE sembrava questione di giorni, se non di ore, solo una decina di giorni fa quando sul sito Web di Samsung è apparsa la pagina di supporto ufficiale per questo modello. Precedentemente, a fine agosto, i rumor avevano parlato di una produzione altalenante, ma ancora in carreggiata per un lancio al massimo ad ottobre. Prima ancora, però, sull’account Instagram di Samsung era comparsa per qualche ora l’immagine di una locandina per il back to school, con diversi prodotti raffigurati, Galaxy S21 FE incluso. Ora, invece, dalla Corea arriva la doccia fredda: il Galaxy S21 FE potrebbe essere stato cancellato.

Galaxy S21 FE 5G, le voci dalla Corea

La testata coreana Digital Daily riporta in esclusiva, senza però citare la fonte, la notizia di un rinvio certo per la presentazione del Galaxy S21 FE e della possibilità che il modello sia stato completamente cancellato.

Digital Dalily riporta infatti che un non meglio precisato dirigente di Samsung avrebbe dichiarato: “Abbiamo cancellato l’evento online di presentazione di Galaxy S21 FE, che era pianificato per metà ottobre. Stiamo ripensando al fatto stesso di lanciare lo smartphone o meno“.

A detta della testata coreana il motivo del rinvio o della cancellazione di Samsung Galaxy S21 FE sarebbe da cercare nella ben nota crisi dei chip, alla quale sta facendo da contraltare un inaspettato successo del nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 3. Poiché i due smartphone usano lo stesso processore, il Qualcomm Snapdragon 888, Samsung avrebbe deciso di destinare i pochi SD 888 rimasti allo Z Flip 3, sul quale ha più margine di ricavi.

Tutto ciò anche perché Samsung ha già preso accordi con le compagnie telefoniche per la commercializzazione dello Z Flip 3 in abbonamento mensile. Accordi che vanno ora rispettati.

Galaxy S21 FE 5G: che fare adesso?

A questo punto milioni di fan di Samsung di mezzo mondo si stanno chiedendo cosa è meglio fare: attendere il lancio di Galaxy S21 FE, non più certo, o comprare ora una valida alternativa, magari restando in casa Samsung?

La domanda non ha una risposta semplice, o forse sì: visto il crollo del prezzo del Galaxy S21 5G standard, infatti, non ha molto senso aspettare l’arrivo di una sua versione economica: l’anno scorso Samsung ha presentato il Galaxy S20 FE 5G ad un prezzo di lancio di 769 euro e oggi, su Amazon, si trovano S21 5G standard a prezzi persino inferiori (o di poco superiori, ma con più memoria). Ecco qualche esempio:

