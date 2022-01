Galaxy S21 FE già in super sconto su Amazon: l’offerta top di oggi

Uscito da pochi giorni e già in super offerta su Amazon. Stiamo parlando di uno dei primi smartphone usciti in questo 2022: il Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition). Come oramai ci ha abituato negli ultimi anni, l’azienda coreana lancia dopo un paio di mesi una versione “lowcost” del suo top di gamma, pensata appositamente per gli utenti e i fan della serie Galaxy S. L’obiettivo è sempre quello di lanciare uno smartphone potente, ma a un prezzo tutto sommato accessibile. Quest’anno, però, il prezzo di listino è abbastanza elevato, ma fortunatamente il Galaxy S21FE è già in offerta su Amazon.

Oggi lo possiamo acquistare a un prezzo di 675,33€, il 12% in meno rispetto a quello di listino. Può sembrare uno sconto di piccole dimensioni, ma bisogna pensare che lo smartphone è uscito sul mercato solo da una decina di giorni. Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma in super offerta, tenete ben in considerazione il Galaxy S21 FE. A bordo ci sono tra i migliori componenti che offre in questo momento il mercato, compreso il potente processore Snapdragon 888.

Galaxy S21 FE: le caratteristiche tecniche

Per il primo smartphone lanciato in questo 2022, Samsung ha voluto fare le cose in grande. L’ultimo arrivato nella famiglia dei Galaxy S21 ha una scheda tecnica molto interessante e ben equilibrata: processore potente, tre fotocamere posteriori interscambiabili tra di loro e una batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Ma andiamo ad analizzare la scheda tecnica del Galaxy S21 FE.

Già lo schermo ci fa capire che lo smartphone Samsung non cerca compromessi: troviamo un display con diagonale da 6,4”, con cornici molto sottili e refresh rate che arriva fino a 120Hz. Si ha la possibilità di impostare la frequenza d’aggiornamento in base alle app che si stanno utilizzando, in modo da preservare anche la batteria (quando si gioca si avrà sempre il massimo dallo schermo). Il display protegge anche gli occhi riducendo l’emissione di luce blu. Sotto il display troviamo il chipset Snapdragon 888 supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

L’azienda sudcoreana ha lavorato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre obiettivi: fotocamera da 12 MP ultra-grandangolare, altro sensore da 12 MP grandangolare e infine un teleobiettivo da 8 Megapixel con Space Zoom fino a 30x. Nella parte frontale c’è una fotocamera da 32 Megapixel che permette di fare selfie perfetti anche in situazioni con poca luce. Nell’app fotocamera ci sono le classiche funzionalità per scattare foto e registrare video da caricare subito sui propri profili social.

Il Galaxy S21 FE ha ricevuto anche la certificazione IP68 ed è possibile immergerlo nell’acqua fino a 1,5 metri di profondità per massimo 30 minuti. La batteria da 4500mAh assicura un’autonomia di almeno 24 ore e grazie alla ricarica rapida si ha il 50% in meno di 30 minuti. Supporta anche la ricarica rapida wireless.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il nuovo Galaxy S21 FE è già in offerta su Amazon a un prezzo di 675,33€, il 12% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano circa 100€. Si tratta anche del minimo storico. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce.

Il Galaxy S21 FE è disponibile in tre colorazioni: nero, lavanda e bianco.

Galaxy S21 FE – nero

Galaxy S21 FE – lavanda

Galaxy S21 FE – bianco