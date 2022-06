Galaxy S21 FE al minimo storico: a questo prezzo è da acquistare subito

Inizio di settimana con una super promo su Amazon per uno smartphone top di gamma. Stiamo parlando del Galaxy S21 FE, dispositivo lanciato all’inizio di quest’anno che troviamo sul sito di e-commerce addirittura con un doppio sconto. Infatti, oltre allo sconto di ben il 24% che troviamo in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 107,88€. In questo modo il risparmio totale rispetto al prezzo di listino sfiora i 300€. Per acquistarlo venduto e spedito direttamente da Amazon, bisogna cliccare qui.

Chi pensa che il Galaxy S21 FE sia un dispositivo con caratteristiche non propriamente top si sbaglia di grosso. A bordo troviamo quanto di meglio la tecnologia possa offrire in questo momento: un processore ad alte prestazioni, uno schermo super fluido che rende il dispositivo più veloce e un comparto fotografico che è stato definito anche migliori rispetto a quello del Galaxy S21 “normale". Insomma, siamo di fronte a un vero top di gamma e a questo prezzo è davvero complicato non acquistarlo. Se siete alla ricerca di uno smartphone top, uscito da poco, affidabile e con un prezzo da best buy, questa è l’offerta che fa per voi (e che non dovete farvi scappare).

Galaxy S21 FE: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del Galaxy S21 FE parte da quella del Galaxy S21 “normale", ma con alcune eccezioni molto importanti. Essendo uscito solo da alcuni mesi, l’azienda sudcoreana ha ascoltato i consigli degli utenti (non a caso FE è l’acronimo di Fan Edition) e ha migliorato singoli aspetti.

Galaxy S21 FE

Come ad esempio lo schermo, che sul Galaxy S21 FE è da 6,4" con risoluzione FHD. Ottimi i colori e ottima anche la frequenza di aggiornamento che grazie alla tecnologia Super Smooth è da ben 120Hz. In questo modo tutti i contenuti sono super-fluidi, così come l’utilizzo dello smartphone. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 888 supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Diverso è anche il comparto fotografico che secondo gli esperti di DxOMark è anche migliore rispetto a quello del Galaxy S21. Nella parte posteriore troviamo tre sensori: quello principale da 12MP, uno ultra-grandangolare da 12MP e un tele-obiettivo da 8MP. La fotocamera selfie è da ben 32MP e permette di scattare auto-ritratti perfetti. Presenti anche delle modalità speciali per scattare ottime immagini di notte oppure con un super zoom da 30x (tecnologia Space Zoom 30x).

La batteria è da 4500mAh e arrivare a fine giornata non crea nessun problema. La ricarica rapida permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una vera super promo quella che troviamo oggi su Amazon per il Galaxy S21 FE. Lo smartphone top dell’azienda sud-coreana è disponibile a un prezzo di 479,01€, con uno sconto di ben il 37% rispetto a quello di listino. Il prezzo finale è composto da un doppio sconto: oltre a quello del 24% che già troviamo in pagina, è disponibile un coupon del valore di 107,88€ che si attiva in modo automatico in fase di check-out. In questo modo lo sconto finale è di quasi 300€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis e che si attiva in fase di pagamento (leggete bene il regolamento). Essendo un’offerta speciale e con un coupon da riscattare, la durata è veramente limitata e quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Galaxy S21 FE