Galaxy S21 FE: con il doppio sconto è da acquistare subito: prezzo incredibile

Mese dopo mese, giorno dopo giorno, il Galaxy S21 FE sta diventando sempre più conveniente, con il prezzo in decisa picchiata. E per uno smartphone che è stato lanciato sul mercato solamente pochi mesi fa (a inizio gennaio) si tratta di una super notizia. Il dispositivo lo troviamo su Amazon con un doppio sconto, un’offerta che non si trova spesso sul sito di e-commerce. Infatti, oltre a quello del 23% presente in pagina, è disponibile un coupon che fa abbassare ulteriormente il prezzo di 120€. In questo modo lo sconto arriva fino al 38% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Il coupon è disponibile per tutti, ma ha una data di scadenza ben precisa e soprattutto è in numero limitato. Per poter acquistare il Galaxy S21 FE a questo prezzo su Amazon, è necessario cliccare qui.

Il Galaxy S21 FE è il degno erede del Galaxy S21 da cui riprende molte caratteristiche tecniche, ma con alcune differenze importanti. Ad esempio il comparto fotografico che, secondo gli esperti, è addirittura migliore rispetto a quello dello smartphone di punta di Samsung. E poi a bordo troviamo il processore Snapdragon 888, una garanzia per performance e affidabilità. Come detto, il numero di coupon disponibili è limitato e bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Per Samsung è diventata oramai un’abitudine lanciare una Fan Edition del suo smartphone di punta. E come al solito esce dopo un paio di mesi per raccogliere tutte le richieste degli utenti. Questo Galaxy S21 FE è uno smartphone molto valido, con tutte le caratteristiche adatte per essere un vero top di gamma.

Partiamo dalla componente che salta subito all’occhio: lo schermo. Sullo smartphone di Samsung troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6.4" con tecnologia Super Smooth che porta il refresh rate a 120Hz. Grazie alla frequenza di aggiornamento così elevata l’utilizzo del dispositivo è super fluida e i colori sono vivaci e realistici. Lo schermo è realizzato con vetro Gorilla Glass Victus che lo rende ancora più resistente alle cadute. A gestire il tutto c’è lo Snapdragon 888, il processore che troviamo su tutti i top di gamma, con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è stato valutato addirittura migliore rispetto a quello del Galaxy S21 “normale". Nella parte posteriore ci sono tre sensori: una camera principale da 12MP, una fotocamera ultra-grandangolare sempre da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale per i selfie, invece, è da 32MP. Grazie alla modalità notte che permette di scattare foto luminose anche in condizione di scarsa luminosità e allo Space Zoom 30x è impossibile non divertirsi.

La batteria è da 4500mAh e grazie alla ricarica rapida si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. C’è anche la ricarica rapida wireless oppure si può utilizzare lo smartphone per ricaricare altri dispositivi, sempre in modalità wireless.

Galaxy S21 FE in offerta: prezzo e sconto

Quanto costa oggi il Galaxy S21 FE? Veramente poco. Lo troviamo su Amazon a un prezzo di 473,99€ invece di 769€. Il prezzo finale è la somma dello sconto del 23% presente in pagina e del coupon da 120€. Per attivarlo basta premere sul bottone “Riscatta" e automaticamente si vedrà lo sconto durante la fase di pagamento. In questo modo lo sconto totale è del 38%. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si deve attivare nella fase di check-out.

Galaxy S21 FE