Galaxy S21 FE, il prezzo è crollato e oggi costa pochissimo

Il Galaxy S21 FE ha il merito di essere tra i primi smartphone a essere lanciati in questo 2022. Ha fatto il suo debutto a inizio gennaio e a soli tre mesi di distanza lo troviamo in offerta a un prezzo incredibile: solo 485€. Per uno smartphone con queste caratteristiche e con queste funzionalità si tratta di un super prezzo e il merito è dello sconto di ben il 37% che fa abbassare il costo di quasi 300€. I motivi di questa promozione sono diversi: lo smartphone rientra tra i dispositivi disponibili tra le offerte di Primavera e poi bisogna tener conto del fatto che sul mercato è già uscito il Galaxy S22 che ha messo un po’ in ombra questo dispositivo.

Per chi, però, è alla ricerca di un dispositivo top di gamma e non vuole spendere una cifra importante, il Galaxy S21 FE è una delle alternative migliori. Ha una scheda tecnica molto simile a quella del Galaxy S21, un comparto fotografico migliore (secondo l’opinione degli esperti di DxOMark) e una batteria con la quale si arriva a fine giornata senza troppi problemi. E a gestire il tutto c’è il processore Snapdragon 888, il migliore tra quelli lanciati nel 2021. Insomma, lo smartphone Samsung è il classico dispositivo con qualche mese sulle spalle, ma che è ancora uno dei migliori e dei più affidabili. Il dispositivo è molto richiesto e l’offerta potrebbe terminare presto, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Su Telegram abbiamo lanciato due canali dedicati alle migliori offerte del giorno “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La scheda tecnica del Galaxy S21 FE

Il Galaxy S21 FE è uno smartphone equilibrato che strizza l’occhio alle performance e alle foto semi-professionali. Rispetto al Galaxy S21 ci sono alcune differenze sostanziali, come ad esempio il processore, e Samsung ha voluto anche ascoltare i consigli della community e ottimizzare alcune funzionalità. D’altronde FE è il diminutivo di Fan Edition.

Lo schermo del Galaxy S21 FE è un AMOLED 2x con refresh rate a 120Hz. La massima fluidità si attiva in automatico nella modalità Gioco e quando utilizziamo i social network. Il display è anche molto resistente grazie al vetro Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 888 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il Galaxy S21 FE è uno smartphone pensato soprattutto per i più giovani ed è normale che abbia un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale (grandangolare) da 12MP, un obiettivo ultra-grandangolare sempre da 12MP e un teleobiettivo da 8MP con SpaceZoom fino a 30x. La fotocamera anteriore per i selfie è da 32MP. Nell’app fotocamera sono presenti tante modalità differenti per registrare video divertenti da caricare direttamente sui propri profili social. Ad esempio è possibile fare un filmato utilizzando contemporaneamente sia la fotocamera frontale sia quella posteriore. Non manca, poi, la modalità Notte per scattare foto luminose anche quando non c’è luce.

Lo smartphone di Samsung ha ricevuto anche la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza ad acqua e polvere. La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S21 FE in offerta: prezzo e sconto

Quando il prezzo di uno smartphone top di gamma scende quasi di 300€ l’unica cosa da fare è approfittare immediatamente dell’offerta. Oggi troviamo il Galaxy S21 FE a un prezzo di 485€, con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto si avvicina ai 285€, una cifra con cui ci si può acquistare uno smartphone medio di gamma. È possibile anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che deve essere attivato in fase di check-out.

Galaxy S21 FE