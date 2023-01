Galaxy S21 FE, lo sconto da paura: prezzo insuperabile

Definirla una semplice offerta su uno smartphone è riduttivo. Possiamo benissimo parlare di una delle migliori promo che troviamo in questo momento su Amazon per uno smartphone. E questo fa già capire la portata dell’evento. Ma di quale smartphone stiamo parlando? Del Galaxy S21 FE, dispositivo uscito esattamente da un anno sul mercato e che ora iniziamo a vedere a prezzi super interessanti. Il merito è soprattutto dello straordinario sconto del 38% disponibile su Amazon che fa risparmiare quasi 300€. Ed ecco che il prezzo scende sotto la soglia psicologica dei 500€.

Nonostante sia uscito da oramai un anno, il Galaxy S21 FE resta ancora uno smartphone super valido. E non potrebbe essere altrimenti. L’azienda sudcoreana lo ha dotato di un ottimo schermo super fluido, di un processore abbastanza potente e di ottimo comparto fotografico molto versatile e adatto a qualsiasi situazione. Se a questo aggiungi anche un design molto carino e la cura nei dettagli di Samsung, ecco che ottieni un top di gamma con un rapporto qualità-prezzo veramente invidiabile.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Uno smartphone passato forse un sordina, ma che in realtà merita tutta la nostra attenzione. Il Galaxy S21 FE è un ottimo dispositivo, realizzato da Samsung seguendo i consigli della community. Non a caso FE è l’acronimo di Fan Edition. E lo si intuisce molto bene dalla scheda tecnica, caratterizzata da performance elevate e da alcune scelte azzeccate. Vediamole nel dettaglio.

Partiamo dallo schermo. Samsung ha dotato il Galaxy S21 FE di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,4" con risoluzione FullHD e tecnologia Super Smooth che fa arrivare la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, il che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Inoltre, il vetro Corning Gorilla Glass Victus lo protegge dagli urti e dalle cadute. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore Snapdragon 888 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

L’azienda sudcoreana si è concentrata molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 12MP, fotocamera grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32MP e assicura selfie perfetti in ogni occasione. Disponibile anche la modalità Notte che permette di scattare immagini super luminose anche quando la luce esterna è scarsa. La modalità Space Zoom 30x, invece, permette di fotografare piccoli dettagli in lontananza senza perdere qualità.

La batteria a lunga durata da 4500mAh permette di arrivare a fine giornata senza grossi problemi. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP68 che lo protegge dagli schizzi d’acqua.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico dell’ultimo periodo il Galaxy S21 FE: oggi troviamo lo smartphone top in offerta a un prezzo di 478,26€, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di circa 300€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Trovare uno smartphone con queste caratteristiche a meno di 500€ è veramente un’occasione. La spedizione viene curata direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

