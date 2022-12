Galaxy S21 FE, lo sconto è esagerato: prezzo in picchiata

Il Galaxy S21 FE è lo smartphone che ha inaugurato questo 2022: è stato tra i primi a essere lanciato sul mercato e per una degna conclusione è anche uno degli ultimi di cui parliamo. Oggi, però, per un motivo bene differente: non per qualche aggiornamento software, bensì per l’ottima offerta che troviamo su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto eccezionale del 37% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta di uno dei migliori prezzi di sempre e anche di una delle migliori offerte disponibili oggi su uno smartphone top.

Il Galaxy S21 FE è lo smartphone che fa da congiunzione tra il Galaxy S21 (da cui prende gran parte delle caratteristiche) e il Galaxy S22 (di cui anticipa alcune funzionalità). Un dispositivo davvero ottimo, come testimonia il processore Snapdragon 888 supportato da un comparto fotografico di prim’ordine, con le tre fotocamere posteriori a dominare la scena. Senza trascurare lo schermo con refresh rate elevatissimo che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Se stavate aspettando fine anno per acquistare il vostro nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per voi.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Il Galaxy S21 FE è uno di quegli smartphone passati un po’ in sordina in questo 2022, ma che in realtà avrebbe meritato molto più spazio. Le caratteristiche sono quelle tipiche di uno smartphone top/premium e al prezzo a cui lo troviamo oggi diventa un vero best buy, con un rapporto qualità-prezzo con pochi eguali.

Lo smartphone si presenta con un ottimo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super reattivo nella vita di tutti i giorni, soprattutto con le app social e i videogame (quelli che supportano questa frequenza di aggiornamento). Il display è anche molto resistente grazie alla presenza del vetro Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 888 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

In pieno stile Samsung, il comparto fotografico è da vero top di gamma. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera, con sensore principale da 12MP, fotocamera ultra-grandangolare sempre da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera per i selfie, invece, è da ben 32MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale, che si nota soprattutto negli scatti in notturna. Lo Space Zoom 30x, invece, permette di fotografare i minimi dettagli anche da molto lontano senza perdere di qualità.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. La ricarica rapida viene in nostro aiuto quando abbiamo bisogno di un po’ di carica extra. La certificazione IP68, invece, garantisce sulla protezione dalla polvere e dall’acqua.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy S21 FE in offerta a un prezzo di 484,99€, con uno sconto di ben il 37%. Per il dispositivo si tratta di un calo importante e di uno dei prezzi più bassi di sempre. Il risparmio sfiora i 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante la fase di check-out. Il dispositivo viene spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

