Galaxy S21, il prezzo continua a crollare: nuovo minimo storico

L’uscita del Galaxy S22 (che arriverà ufficialmente sul mercato a inizio marzo, ma che può essere già pre-ordinato), sta portando i primi effetti: il prezzo del Galaxy S21 comincia a crollare sulle varie piattaforme di e-commerce. Una delle migliori offerte la troviamo su Amazon, dove il Galaxy S21 (da 128GB) è in offerta a 599,90€, ben il 32% in meno rispetto al prezzo di lancio. Per uno smartphone di questo tipo si tratta di una vera e propria offerta bomba: si risparmiano quasi 300€ e lo si può anche acquistare in 12 comode rate mensili a tasso zero.

Anche se oramai è passato un anno dall’uscita, il Galaxy S21 resta uno dei migliori smartphone in circolazione e a questo prezzo è davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Se già prima era un concorrente ostico per l’iPhone 13, così la sfida diventa molto difficile. Lo smartphone Samsung monta tra le migliori componenti disponibili sul mercato, tra cui uno schermo super fluido con refresh rate fino a 120Hz e un comparto fotografico che permette di registrare video e scattare foto a un livello quasi professionale. Però bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione: la richiesta è molto alta e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Scheda tecnica Galaxy S21

Il Galaxy S21 è una garanzia sotto tutti i punti di vista: componenti ottimi, grande affidabilità e un’interfaccia grafica oramai rodata.

Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione in FHD e refresh rate a 120Hz. Oltre a essere super fluido, il display ha anche delle funzioni ad hoc per proteggere gli occhi dalla luce blu e non farli affaticare troppo. Sotto la scocca trova posto il chipset Exynos 2100 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con una microSD).

Samsung ha puntato molto sul comparto fotografico per alzare ancora di più l’asticella. Sul Galaxy S21 troviamo tre fotocamere posteriori: quella principale da 12 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 64 Megapixel. La fotocamera per i selfie è da 10 Megapixel. Una delle novità principali è lo SpaceZoom 30x che permette di cogliere anche il più piccolo dettaglio. Inoltre, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, sia le foto sia i video sono già pronti per essere pubblicati sui social, senza il bisogno di utilizzare effetti particolari. Immancabile la modalità notte per le situazioni in cui c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 4000mAh con ricarica rapida da 25W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Il caricatore è presente nella confezione.

Galaxy S21 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La miglior offerta del giorno. Basta poco per spiegare quanto sia allettante la promozione lanciata da Amazon per il Galaxy S21. Lo smartphone top di gamma sudcoreano è disponibile in offerta a un prezzo di 599,90€, ben il 32% in meno rispetto a quello di listino. Per la prima volta il dispositivo va sotto i 600€ e diventa a tutti gli effetti uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 270€, una cifra considerevole per uno smartphone. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di pochi giorni. È possibile anche pagare il Galaxy S21 in 12 comode rate da 50€ al mese.

Disponibile in due colorazioni: grigio e bianco. Il prezzo del Galaxy Sa21 bianco presente nel banner è sbagliato: cliccando si aprirà la pagina prodotto e si vedrà il prezzo giusto (599,90€).

Galaxy S21 – grigio

Galaxy S21 – bianco