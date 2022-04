Galaxy S21, lo sconto è incredibile: a questo prezzo è da acquistare subito

Le offerte di Primavera di Amazon sono oramai diventate un habitué per il sito di e-commerce e hanno la stessa importanza del Black Friday e del Prime Day. E lo dimostrano alcune delle promozioni che sono disponibili sul sito dal 1° aprile 2022. Tra le tante abbiamo selezionato questa che è veramente un’offerta bomba: il Galaxy S21 è disponibile a un prezzo di 557€, ben il 35% in meno rispetto a quello di listino. Per lo smartwatch premium è anche il prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce.

Il Galaxy S21 non ha bisogno di molte presentazioni: è oramai disponibile sul mercato da circa un anno e resta tuttora uno dei migliori disponibili. Ha tutto il meglio di quanto possa offrire la tecnologia in questo momento, compresa la possibilità di utilizzare una eSim come seconda scheda telefonica. Lo schermo è super fluido, il processore Exynos 2100 offre prestazioni equiparabili a quelle di uno Snapdragon 888, e ha anche un comparto fotografico di livello altissimo. Se stavate cercando l’offerta giusta per acquistare un top di gamma, questa è quella che fa per voi. Non bisogna farsela sfuggire per nessun motivo.

Galaxy S21: scheda tecnica e funzionalità

Il Galaxy S21 è uno smartphone premium, una categoria superiore rispetto al classico top di gamma. Categoria in cui rientrano pochi dispositivi e che solitamente hanno un costo superiore ai 700€. Per questo motivo questa offerta è davvero eccezionale e non bisogna farsela scappare per nessun motivo.

Lo smartphone ha uno schermo AMOLED 2x da 6,2 pollici e con refresh rate a 120Hz. La frequenza di aggiornamento è elevatissima e rende lo smartphone più fluido e veloce. Il display ha anche delle tecnologie ad hoc per proteggere gli occhi da un utilizzo prolungato del dispositivo. Il cuore pulsante dello smartphone è il processore Exynos 2100 (con modem 5G integrato), supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Il vero punto forte dello smartphone, però, è il comparto fotografico, per il quale Samsung ha investito molto sia in componenti (le fotocamere) sia in tecnologia per sviluppare nuove funzionalità e modalità di scatto. Nella parte posteriore troviamo tre sensori: una fotocamera principale da 12MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e infine un teleobiettivo da 64MP con SpaceZoom 30x, una delle novità realizzate dall’azienda sudcoreana. Le tre fotocamere scattano foto molto nitide, già pronte per essere caricate sui propri profili social. Per quanto riguarda i video, invece, è possibile registrarli con la risoluzione 8K, la più elevata possibile per degli smartphone. C’è anche la super stabilizzazione per registrare video in movimento senza sbavature.

Il Galaxy S21 ha ricevuto la certificazione IP68 che attesta la resistenza dall’acqua e dalla polvere (quindi lo si può utilizzare anche per brevissimi video sott’acqua). Infine, chiudiamo con la batteria da 4000mAh.

Galaxy S21 in offerta: prezzo e sconto

La super offerta di Primavera di Amazon è targata Galaxy S21. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 557€, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Il risparmio è molto sostanzioso: quasi 300€, praticamente il costo di uno smartphone medio di gamma. La consegna gratuita dello smartphone avviene nel giro di pochi giorni.

