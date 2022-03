Galaxy S21+, sconto eccezionale: a questo prezzo è da comprare subito

Quando si vuole acquistare uno smartphone top di gamma e si vuole risparmiare qualcosina a livello economico, una delle migliori soluzioni è puntare su dispositivi usciti l’anno precedente. Se poi andiamo anche su Amazon, è quasi sicuro che troviamo sicuramente un’offerta che ci farà risparmiare centinaia di euro. Ed è esattamente quello che succede con il Galaxy S21+ con 256GB di memoria interna. Lo smartphone top di gamma che assicura prestazioni elevatissime oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 789€, con uno sconto di ben il 30% su quello di listino (il risparmio si aggira sui 340€). Si tratta di una super offerta per un dispositivo che ancora oggi è uno dei più performanti e che scatta le foto migliori.

Il Galaxy S21+, nonostante sia uscito sul mercato da praticamente un anno, offre ancora delle prestazioni notevoli. Il merito è di un processore molto performante e soprattutto degli 8GB di RAM a supporto (senza dimenticare i 256GB di memoria interna). Super fluido è anche lo schermo da 6,7" che grazie al refresh rate a 120Hz offre un’esperienza d’utilizzo completamente differente. Ottimo anche il comparto fotografico, ma da uno smartphone che costa quasi 800€ non ci si può aspettare qualcosa di differente. L’offerta è molto allettante e i dispositivi a disposizione sono pochi, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Se vuoi ricevere in tempo reale le migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Galaxy S21+: la scheda tecnica

Il Galaxy S21+ è il secondo tra i tre modelli top di gamma lanciati lo scorso anno da Samsung. Condivide con il Galaxy S21 molte caratteristiche, ma ha alcune componenti ancora più performanti. Un esempio è lo schermo, che ha una diagonale di ben 6,7" con refresh rate fino a 120Hz- Una frequenza di aggiornamento così alta rende l’utilizzo del dispositivo ancora più fluido e divertente (il refresh rate si adatta alla tipologia di contenuto per non consumare troppa energia).

Sotto il display troviamo il potente chipset Exynos 2100 sviluppato direttamente da Samsung. A supporto ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Sul Galaxy S21+ troviamo un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore ci sono tre fotocamere, con quella principale da 12 Megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 64MP con Space Zoom 30x. L’app della fotocamera integra tante modalità diverse che permettono di scattare foto e registrare video (anche con risoluzione 8K) da caricare immediatamente sul proprio profilo social. La modalità notte, invece, permette di scattare foto luminose anche al buio e con il flash disattivato.

La batteria è da 4800mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Supporta la ricarica rapida, anche wireless. Inoltre, è disponibile anche la funzione “Condivisione di Carica Wireless" che consente di utilizzare lo smartphone per caricare gli auricolari, l’orologio o anche il dispositivo di un amico.

Galaxy S21+ in offerta: prezzo e sconto

Tra gli smartphone premium presenti su Amazon, l’offerta sul Galaxy S21+ disponibile oggi è una delle migliori. Lo smartphone di Samsung è in offerta a un prezzo di 789€, ben il 30% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 340€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e usufruisce della spedizione Prime. Per il reso ci sono a disposizione 30 giorni di tempo.

Samsung Galaxy S21+ da 256GB