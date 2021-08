Galaxy S21 Ultra non si vende e il prezzo crolla: quanto costa

Non è un ottimo momento per Samsung, ma potrebbe esserlo per chi vorrebbe comprare un Samsung Galaxy S21 Ultra ma non può permettersi di spendere i 1.279 euro di prezzo di listino. Dalla Corea arriva infatti la notizia che non solo l’Ultra, ma anche tutto il resto della gamma S21 non sta vendendo come Samsung avrebbe sperato.

Secondo il giornale online coreano Business Post, infatti, durante i primi sei mesi di commercializzazione la gamma Galaxy S21 ha venduto solo 13,5 milioni di pezzi, circa il 20% in meno dei Galaxy S20 e addirittura il 47% in meno rispetto alle vendite della gamma Galaxy S10. Numeri preoccupanti, per Samsung, alla luce del fatto che quest’anno il mercato degli smartphone è in risalita rispetto all’anno scorso (quando la pandemia ha colpito duramente il settore). Ancora più preoccupante, sempre per Samsung, è che mentre i Galaxy S21 non si vendono (nonostante siano ottimi prodotti) al contrario si vendono molto bene due concorrenti diretti: la gamma iPhone 12 di Apple e gli Xiaomi Mi 11. Molto probabilmente è questo il motivo per il quale oggi è possibile comprare su Amazon un Samsung Galaxy S21 Ultra ad un prezzo di 949 euro, cioè ben 330 euro in meno del prezzo di listino. Ma, ed è questa la cosa strana, non c’è alcuna promozione ufficiale e questo sconto è quasi “nascosto“. Ecco quindi come comprare un Samsung Galaxy S21 Ultra scontato di 330 euro su Amazon.

Galaxy S21 Ultra: come averlo scontato

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è al momento disponibile in versione 12/128 GB sia sul sito ufficiale di Samsung che su Amazon, in entrambi i casi con un prezzo di listino di 1.279 euro. Su Amazon, però, è visibile sin da subito un forte sconto (-180 euro, -14%) che porta il prezzo a 1.099 euro. Ma non è finita qui.

Basta entrare nella pagina del prodotto, infatti, per leggere in verde una piccola scritta che recita: “Risparmia 150 euro al check-out“. In effetti, mettendo il Galaxy S21 Ultra nel carrello e procedendo all’acquisto già prima del pagamento si legge un altro prezzo, quello definitivo: 949 euro.

Chi lo volesse comprare a questo prezzo, quindi, deve fare click sul link sottostante, metterlo nel carrello e poi proseguire con la procedura d’acquisto perché il prezzo vero è visibile solo alla fine del procedimento.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – Versione 12/128 GB – Prezzo finale: 949 euro

Quanto costano i concorrenti

Come già detto, se Samsung ha più difficoltà del previsto a vendere i suoi Galaxy S21, in particolare la più cara versione Ultra, è in parte merito di Apple e Xiaomi che quest’anno offrono dei concorrenti molto interessanti. Nel caso di Xiaomi anche a prezzi molto inferiori.

Lo smartphone Xiaomi diretto concorrente del Samsung Galaxy S21 Ultra è lo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, che però è impossibile da trovare in Italia. Lo Xiaomi Mi 11 standard, tuttavia, non è molto lontano per caratteristiche e prestazioni rispetto al top di gamma Samsung, con il suo SoC Snapdragon 888, una configurazione 8/128 di memoria, lo schermo curvo AMOLED da 6,81 pollici a 120 Hz e, soprattutto, tre ottime fotocamere posteriori: grandangolo da 108 MP, ulta grandangolo da 13 MP e tele-macro da 5 MP.

Xiaomi Mi 11 ha un prezzo di listino in Italia di 799 euro, ma oggi si compra a 685 euro (-115 euro, – 14%).

Xiaomi Mi 11 5G – Versione 8/128 GB – Snapdragon 888 – Tripla Fotocamera 108MP+13MP+5MP

Apple, invece, risponde con la gamma iPhone 12 e, soprattutto, con iPhone 12 Pro Max che è il top di gamma assoluto della mela morsicata. Basato, come tutta la gamma iPhone 12, sul SoC Apple A14 Bionic, ha un display Super Retina XDR da 6,7" e tre fotocamere da 12 MP (grandangolo, ultra grandangolo e teleobiettivo 5X) coadiuvate da un sensore di profondità Lidar.

Si tratta del meglio oggi acquistabile in casa Apple e il prezzo è quindi alto ma, al contrario di Samsung Galaxy S21 Ultra questo modello si vende molto bene.

Apple iPhone 12 Pro Max – Versione 128 GB, colore Blu Pacifico