Galaxy S22 al minimo storico: sconto esagerato

Super offerta su Amazon per il Galaxy S22, lo smartphone top di gamma lanciato da Samsung in questo 2022. La versione con ben 256GB di spazio d’archiviazione è disponibile al minimo storico e al miglior prezzo web grazie allo sconto del 25% che fa risparmiare più di 200€. Sconto a cui aggiungere un ulteriore coupon del valore di 34,95€. In questo modo lo sconto si avvicina al 30% e si risparmiano più di 250€. Per uno smartphone con queste caratteristiche e uscito da pochissimo sul mercato si tratta di una vera super offerta da cogliere al volo. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Il Galaxy S22 non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta di uno degli smartphone premium più performanti lanciati in questo 2022 e che si contraddistingue per un comparto fotografico di livello altissimo. Tutto gira intorno alla nuova modalità Nightography che permette di scattare foto e registrare video luminosissimi anche in condizioni di buio quasi assoluto. Ma anche tutto il resto è da vero top di gamma, con uno schermo super fluido e un processore che assicura prestazione premium. A questo prezzo è davvero complicato dirgli di no.

Galaxy S22 – verde

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

Galaxy S22: la scheda tecnica

Uno smartphone premium di livello superiore lo si riconosce subito dai minimi dettagli. Ed è quello che succede con il Galaxy S22. Samsung, oramai, è un vero punto di riferimento per tutti coloro che vogliono uno smartphone affidabile, super performante e con un comparto fotografico di livello superiore.

Tutte le componenti sono state studiate per assicurare il massimo. Come, ad esempio, il display Dynamic AMOLED 2x con refresh rate a 120Hz, super fluido con qualsiasi applicazione. E grazie alla tecnologia Vision Booster è sempre visibile, anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca trova posto il processore Exynos 2200, progettato direttamente da Samsung e che assicura prestazioni elevatissime. A supporto anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il vero punto di forza dello smartphone è il comparto fotografico. Il merito, come detto, è della nuova tecnologia Nightography in grado "di illuminare la notte". Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale da 12MP, poi una ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera selfie è sempre da 10MP. Tra le altre modalità troviamo anche lo Space Zoom 30x che permette di fotografare anche da lunga distanza senza perdere troppo in qualità.

Lo smartphone è molto resistente alle cadute e ai graffi e ha ricevuto anche la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza all’acqua e alla polvere. La batteria è da 3700mAh e supporta la ricarica rapida. Samsung ha ottimizzato anche la parte software per diminuire i consumi e arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy S22 da 256GB (colorazione verde) è disponibile in offerta a un prezzo di 664,05€, con uno sconto di quasi il 30%, il più alto mai registrato per questo smartphone. Su Amazon, infatti, si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio è superiore ai 250€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 55,34€ al mese. Il dispositivo al momento non è disponibile per la consegna, ma Amazon si sta adoperando per ottenere nuove scorte. Per quale motivo acquistarlo adesso? Molto semplice, per bloccare il prezzo e acquistarlo al minimo storico. Inoltre, comprando il Galaxy S22 si ottiene anche uno sconto extra di 50€ sull’acquisto dei nuovi Galaxy Watch5 o Galaxy Buds2 Pro.

Galaxy S22 – verde

In alternativa è disponibile in offerta anche la colorazione viola con uno sconto del 23%. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La spedizione avviene in tempi rapidissimi, così come la consegna.

Galaxy S22 – viola