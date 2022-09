Galaxy S22 al minimo storico: la miglior offerta di oggi

Pochissimi giorni per acquistare il nuovo Galaxy S22 al minimo storico. Nell’evento dedicato alle offerte di settembre non poteva mancare lo smartphone top di gamma di Samsung. Su Amazon lo troviamo con uno sconto del 20% che fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma si tratta sempre di un dispositivo di fascia altissima e che solitamente si svaluta molto lentamente. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy S22 segna un ulteriore salto in avanti da parte di Samsung nel campo della fotografia. Sul dispositivo fa il suo debutto la tecnologia Nightography che permette di scattare foto e registrare video luminosi anche quando le condizioni di luce non lo permettono. E il merito è sia del sensore principale da 50MP, sia degli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati dagli ingegneri sud-coreani. Da top di gamma è anche lo schermo AMOLED 2x con refresh rate altissimo. L’offerta scade domani 6 settembre, quindi bisogna affrettarsi prima che termini.

Galaxy S22

Galaxy S22: la scheda tecnica

Se avete non pensate che il Galaxy S22 sia uno smartphone top, c’è un buon motivo per ricredersi: ha ricevuto il bollino "Amazon’s Choice" riservato solo ai dispositivi che rispettano alcuni parametri ben precisi. E poi basta leggere la scheda tecnica per capire di avere a che fare con uno dei migliori smartphone del 2022.

La grande novità rispetto al passato è il comparto fotografico e le tecnologie sviluppate appositamente da Samsung. Avere il Galaxy S22 tra le mani è come avere una macchinetta fotografica semi-professionale: il sensore principale è da 50MP (con supporto alla tecnologia Nightography), poi troviamo una fotocamera grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 10MP. La tecnologia Nightography è la novità principale sviluppata da Samsung: anche in condizioni di scarsa illuminazione foto e video sono sempre perfetti. Space Zoom, invece, è la modalità che permette di utilizzare lo zoom fino a 30x, perdendo pochissimo in fatto di qualità.

Anche lo schermo è da top di gamma. Lo smartphone monta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1" con refresh rate fino a 120Hz che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo quotidiano. E grazie alla tecnologia Vision Booster ha una grande visibilità anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto troviamo il processore Exynos 2200 con modem 5G integrato supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

La batteria da 3700mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nella confezione troviamo un caricatore rapido da 25W che impiega poco più di un’ora per avere un’autonomia del 100%.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nuovo minimo storico per il Galaxy S22, lo smartphone premium lanciato quest’anno da Samsung. Su Amazon lo troviamo a un prezzo di 699€, con uno sconto del 20% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di 180€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 58,25€ al mese. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna viene effettuata anche in meno di 24 ore per gli abbonati Prime. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

