Galaxy S22 al minimo storico: a questo prezzo è da prendere subito

Nella settimana delle offerte dedicata a Samsung non poteva di certo mancare lui, lo smartphone per eccellenza. Stiamo parlando del Galaxy S22, ultimo modello premium lanciato sul mercato dall’azienda sud-coreana. E come tutti gli smartphone di questa fascia, trovarlo in offerta con uno sconto di ben 200€ è tutt’altro che semplice. Le poche volte che capita, quindi, bisogna approfittarne al volo. Come avrete capito, oggi il Galaxy S22 è disponibile su Amazon con uno sconto del 20% che fa toccare allo smartphone un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Galaxy S22 non ha bisogno di molte presentazioni. Come detto si tratta di un dispositivo premium con un ottimo schermo e un comparto fotografico da top di gamma, impreziosito da una fotocamera da 50MP che scatta foto luminose anche di notte grazie alla tecnologia Nightography sviluppata appositamente per questo nuovo dispositivo. Ma le sorprese non finiscono qui, perché lo smartphone è premium in tutto, anche nel processore. Anche in questo caso troviamo una novità firmata Samsung che assicura prestazioni elevatissime e algoritmi di machine learning che intervengono in ogni singola funzione dello smartphone. Ecco le caratteristiche e il prezzo del Galaxy S22.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Senza cercare troppi giri di parole, il Galaxy S22 è la risposta di Samsung all’iPhone 13. E quindi già si capisce che abbiamo a che fare con un dispositivo con qualcosa in più sotto la scocca.

Lo smartphone di Samsung è top fin dallo schermo. Monta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz, che ne rende l’utilizzo super fluido. Lo schermo è dotato anche della tecnologia Vision Booster che lo rende molto visibile all’aperto sotto la luce del sole. Sotto la scocca trova il processore più intelligente mai prodotto da Samsung: l’Exynos 2200 realizzato con un’architettura a 4 nanometri. A supporto 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, in base a quale modello si andrà ad acquistare.

Il punto forte è il comparto fotografico e non poteva essere in altro modo. D’altronde per sfidare Apple bisogna migliorare sulle caratteristiche che da sempre sono il punto forte dell’iPhone. Il Galaxy S22 monta una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50MP, fotocamera ultragrandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3X. La fotocamera selfie è da 10MP con un ottimo angolo visuale. Oltre ai numeri, ciò che fa la differenza in questo Galaxy S22 sono le tecnologie e le modalità sviluppate appositamente da Samsung. Su questo dispositivo troviamo la nuova modalità Nightography che permette di scattare foto e registrare video super luminosi anche nelle condizioni più complicate. Senza andare a intaccare i colori e le immagini. Migliorata anche la stabilizzazione ottica dell’immagine, funzione fondamentale per i content creator. E non manca lo Space Zoom, la funzione che permette di utilizzare uno zoom fino a 30x senza perdere di qualità.

Rispetto al passato è stata migliorata anche l’autonomia. Ora troviamo una batteria da 4.500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Nella confezione troviamo anche un caricabatterie da 25W.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

In promozione su Amazon troviamo due versioni del Galaxy S22: quella da 128GB e quella da 256GB. L’unica differenza è la memoria a disposizione, per il resto sono identici.

Il Galaxy S22 da 128GB è in offerta con uno sconto del 20% a un prezzo di 699€ (risparmi poco meno di 200€). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 58,25€ al mese.

Galaxy S22 – 128GB

Il Galaxy S22 da 256GB, invece, è disponibile con uno sconto del 17% a un prezzo di 769€. Anche in questo caso il risparmio è di circa 200€ e lo si può pagare in 12 rate da 64,09€ a tasso zero. Entrambi i dispositivi sono già disponibili e la spedizione viene seguita direttamente dal sito di e-commerce.

Galaxy S22 -256GB