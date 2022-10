Galaxy S22, prezzo in picchiata: minimo storico

Il Prime Day autunnale di Amazon è finito, ma non sono terminate le super promo. Infatti, analizzando bene il sito di e-commerce si trovano ancora dei dispositivi con sconti molto interessanti e con prezzi al minimo storico. Un esempio è il Galaxy S22. Lo smartphone top di gamma del gigante sudcoreano è in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 26% che fa scendere il prezzo di ben 230€. Per la versione da 128GB si tratta di una super promo, vista anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dallo stesso sito di e-commerce.

Il Galaxy S22, sebbene sia uscito oramai da qualche mese sul mercato, resta ancora uno dei migliori smartphone premium. Nonostante il prezzo più alto della media, il rapporto qualità-prezzo è abbastanza elevato. E lo si intuisce abbastanza facilmente dalla scheda tecnica: troviamo un processore ultra-performante, un ottimo comparto fotografico e uno schermo con refresh rate fino a 120Hz. Insomma, tutto quello che si cerca in uno smartphone pensato per essere performante in ogni istante della giornata. L’offerta non ha una data di scadenza, ma visto il prezzo davvero interessante vi consigliamo di approfittarne subito.

Galaxy S22: le caratteristiche tecniche

Il principale rivale della serie Galaxy S, come sappiamo molto bene, è l’iPhone. E oramai gli ingegneri sudcoreani puntano sugli stessi aspetti per primeggiare: prestazioni e comparto fotografico.

E proprio quest’ultimo è una delle novità più interessanti del Galaxy S22. Samsung ha sviluppato la nuova modalità "Nightography" che, come si può intuire dal nome, permette di scattare immagini e registrare video luminosissimi anche in condizioni di scarsa luminosità. Il merito è dell’upgrade dello stabilizzatore ottico e dell’intelligenza artificiale che interviene in ogni singolo aspetto. Troviamo nell’app fotocamera anche altre modalità di scatto, tutte molto utili e che ci aiutano a dare sfogo alla nostra creatività. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e SpaceZoom fino a 30x.

Ottimo anche lo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1" (dimensioni abbastanza compatte) e con refresh rate fino a 120Hz che lo rende super-fluido nell’utilizzo quotidiano. Grazie alla tecnologia Vision Booster è possibile leggerlo molto bene anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto c’è il processore Exynos 2200 progettato e sviluppato direttamente da Samsung e che assicura prestazioni elevatissime. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altra caratteristica molto interessante è la resistenza. Oltre ad avere una scocca molto resistente agli urti e ai graffi, lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP68 che garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere. La batteria è da 3700mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per il Galaxy S22: oggi lo troviamo con uno sconto del 26% a un prezzo di 649€. Si risparmiano 230€ sul prezzo di listino e si approfitta del minimo storico su Amazon. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 54,09€ al mese, grazie al servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce. Acquistando il Galaxy S22 si ottiene anche uno sconto di 30€ sulle nuove Galaxy Buds2 Pro e 5€ su accessori Samsung selezionati. Il tutto su Amazon. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

