Galaxy S22 al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

Settimana di sconti pazzeschi per i migliori prodotti Samsung lanciati in questo 2022. In altri articoli vi abbiamo già parlato del Galaxy S22 Ultra che troviamo al minimo storico e del Galaxy Watch5 disponibile con uno sconto del 30%. Oggi, invece, tocca a un altro super smartphone. Stiamo parlando del Galaxy S22, disponibile al minimo storico e al miglior prezzo web grazie allo sconto del 29% che fa risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando direttamente il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Il Galaxy S22 non ha bisogno di molte presentazioni. È il più economico tra i tre modelli di Galaxy S lanciati quest’anno da Samsung, ma resta a tutti gli effetti un vero top di gamma. E per capirlo basta veramente poco: schermo con refresh rate a 120Hz, processore super prestazionale che permette di lanciare più app contemporaneamente e di giocare ai videogame più impegnativi, un comparto fotografico con pochi eguali anche grazie alla presenza della tecnologia Nightography. E grazie alla batteria iper-ottimizzata arrivi a fine giornata senza nessun tipo di problema. Come potete immaginare l’offerta è davvero sensazionale e per questo motivo bisogna essere super veloci nell’approfittarne: potrebbe terminare prestissimo.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Tra gli smartphone premium disponibili sul mercato, il Galaxy S22 è sicuramente quello con uno dei rapporti qualità-prezzo migliori in questo momento. E il motivo è chiaro: basta analizzare attentamente la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo. Lo smartphone di Samsung ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1" e con refresh rate fino a 120Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano (un requisito fondamentale per questa tipologia di smartphone). È presente anche la tecnologia Vision Booster che permette di vedere benissimo lo schermo anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto c’è il potente processore Exynos 2200, realizzato direttamente dal produttore sud-coreano. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Una delle novità più interessanti del Galaxy S22 è il comparto fotografico e le tecnologie sviluppate direttamente da Samsung. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3X. La fotocamera selfie è da 10MP e ha un ampio angolo di visione. La novità più interessante, però, è la modalità Nightography che permette di scattare immagini e registrare video luminosi anche in condizioni con luce piuttosto scarsa. Presente anche la tecnologia SpaceZoom che permette di scattare immagini nitide anche con uno zoom 30x.

Miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria: grazie al lavoro di ottimizzazione lato software si arriva a fine giornata senza troppi problemi. E c’è anche il supporto della ricarica rapida da utilizzare nel momento del bisogno.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S22: oggi lo troviamo a un prezzo di 619,90€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Per uno smartphone premium si tratta di un vero super prezzo e di una delle migliori promo che possiate trovare sul mercato in questo momento. A questo prezzo il Galaxy S22 diventa un vero best buy. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 12 rate da 51,66€ sfruttando il servizio offerto da Amazon e che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni.

Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni. Essendo molto richiesto, dovete essere veloci: alcune colorazioni stanno già per terminare.

Galaxy S22 – nero

Galaxy S22 – verde

Galaxy S22 – bianco

Galaxy S22 – rosa

