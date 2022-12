Galaxy S22 al minimo storico: a questo prezzo è un best buy

Mai visto a questo prezzo, addirittura più basso rispetto a quello del Black Friday. L’offerta top di Natale lanciata da Amazon riguarda uno degli smartphone più amati e ambiti usciti in questo 2022. Ci riferiamo al Galaxy S22 che oggi troviamo in offerta con un super sconto del 32% che fa scendere il prezzo per la prima volta sotto i 600€ e ci fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo consigliato. E come per la maggior parte delle promo disponibili in questi giorni c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

Ne abbiamo parlato talmente tante volte che oramai tutti noi conosciamo la scheda tecnica del Galaxy S22. Si tratta di uno smartphone premium e per tale deve essere trattato. A raccontarcelo è direttamente la scheda tecnica, impreziosita da uno schermo super fluido, da un ottimo processore Exynos (tra i migliori realizzati quest’anno) e da un comparto fotografico caratterizzato da una tripla fotocamera e dalla nuova tecnologia Nightography pensata appositamente per gli scatti in notturna. A questo prezzo è veramente un best buy.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Sul mercato da oramai un paio di mesi, il Galaxy S22 resta ancora uno smartphone super affidabile e che assicura prestazioni incredibili. E con un comparto fotografico con pochi eguali.

Samsung, infatti, ha puntato molto su questo punto per migliorare il suo smartphone di punta. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Ma la vera novità è la nuova modalità Nightography pensata appositamente per le immagini e i video in notturna. Come recita il claim scelto dall’azienda sud-coreana, questa modalità è in grado di "illuminare la notte". Troviamo anche la tecnologia Space Zoom che permette di scattare foto con uno zoom fino a 30x senza perdere di qualità.

Il Galaxy S22 è uno dei pochi smartphone premium ad avere dimensioni ancora compatte. Il display Dynamic AMOLED, infatti, ha una diagonale da 6,1", una risoluzione FHD e un refresh rate che arriva fino a 120Hz, un must have per questo tipo di dispositivi. La tecnologia Vision Booster lo rende molto leggibile anche all’aperto. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 2200 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy S22 in offerta su Amazon al minimo storico: prezzo e sconto

Super promo natalizia per il Galaxy S22. Oggi troviamo la versione con 128GB di memoria interna in offerta con uno sconto del 32% a un prezzo di 599€. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e della prima volta sotto la soglia "psicologica" dei 600€. Il risparmio si avvicina ai 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 49,92€ al mese. La disponibilità è immediata e lo si riceve nel giro di pochissimi giorni (certamente prima di Natale acquistandolo oggi 10 dicembre). Il periodo per il reso gratuito è stato esteso fino a 31 gennaio 2023.

