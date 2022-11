Galaxy S22 Plus, il prezzo crolla per il Black Friday: è da comprare subito

Le offerte Black Friday 2022 di Amazon sono ufficialmente iniziate e già troviamo le prime promo esclusive (per seguire in tempo reale l’evento vi consigliamo di iscrivervi gratuitamente al nostro Canale Telegram). Se siete alla ricerca di uno smartphone premium, oggi è il giorno ideale per acquistarlo e per approfittare di sconti mai visti prima. Un esempio è il Galaxy S22 Plus disponibile per il Black Friday 2022 con uno sconto incredibile del 32% che fa risparmiare 350€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Se volete farvi un regalo per Natale, questo è lo smartphone giusto.

Il Galaxy S22+ ha la stessa scheda tecnica del fratellino minore (il Galaxy S22) e si differenzia solamente per la grandezza dello schermo e per la batteria più grande e che assicura una maggior autonomia. Per il resto è uno smartphone super affidabile, con un processore ultra-prestazionale (prodotto direttamente da Samsung), un comparto fotografico con tecnologie di ultima generazione e un display super fluido con refresh rate che arriva fino a 120Hz. Vista l’eccezionalità dell’offerta vi suggeriamo di approfittarne subito, prima che termini.

Galaxy S22 Plus – nero

Galaxy S22 Plus: la scheda tecnica

Uno smartphone top lo si riconosce da poche e semplici caratteristiche. Una di queste è sicuramente uno schermo super fluido e su questo il Galaxy S22 Plus ha pochi eguali: il display è uno dei migliori che troviamo sul mercato, impreziosito anche da una diagonale di 6,6" che lo rende perfetto sia per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, sia per consultare e lavorare su documenti di lavoro. Ma non finisce qui. Il display ha una luminosità elevatissima e grazie alla tecnologia Vision Booster ha una visibilità molto alta anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto troviamo il processore ultra-prestazionale Exynos 2200 prodotto direttamente da Samsung, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Uno dei punti di forza del Galaxy S22 Plus è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una configurazione a tre fotocamere: quella principale è da 50MP, supportato da un sensore ultragrandangolare da 12MP e da un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera selfie è da 10MP. A fare la differenza sono, però, le tecnologie che Samsung ha sviluppato per impreziosire l’app fotocamera. L’ultima novità che troviamo solamente sulla serie Galaxy S22 è la modalità Nightography che permette di scattare immagini perfette anche in condizioni di scarsa luminosità. Troviamo anche la tecnologia Space Zoom che permette di ingrandire le foto fino a un massimo di 30x senza perdere dettagli.

A completare il tutto c’è una batteria da ben 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla ricarica rapida si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy S22 Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super prezzo e super minimo storico per il Galaxy S22 Plus per il Black Friday Amazon 2022. Solo per pochissimi giorni lo troviamo a un prezzo di 729€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 350€. Per il dispositivo si tratta di uno dei migliori prezzi di tutto il web e lo sconto lo fa diventare un vero best buy. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 60,75€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. E come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni c’è la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2023. Perfetto per regalarlo per Natale.

Disponibile in più colorazioni.

