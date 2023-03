Galaxy S22, prezzo crolla definitivamente: sconto mai visto prima

Il weekend inizia con una vera e propria offerta bomba su uno smartphone che, sebbene sia uscito sul mercato da circa un anno, resta ancora un ottimo top di gamma, migliore della maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato. Stiamo parlando del Galaxy S22 che oggi troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto eccezionale del 35% che fa risparmiare più di 300€ e che lo fa diventare un vero best-buy. Un crollo verticale e improvviso che lo rende un vero affare: difficilmente troverete una promo migliore su uno smartphone con queste caratteristiche sul web.

Il Galaxy S22 non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta di uno smartphone top in qualsiasi componente, a partire già dallo schermo fino ad arrivare al comparto fotografico. Rispetto alla nuova versione uscita da poche settimane le differenze non sono moltissime e con la differenza di prezzo a cui lo troviamo oggi si fa assolutamente preferire. Inoltre, è possibile anche dilazionare il prezzo utilizzando una delle varie opzioni offerte da Amazon. Insomma, un’offerta da non farsi scappare.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che il Galaxy S22 sia presente sul mercato da oramai un anno: resta uno smartphone super performante e soprattutto super aggiornato. Samsung, infatti, supporterà lo smartphone per ancora molti anni sia con aggiornamenti software sia con le patch di sicurezza. Anche la scheda tecnica è ancora super attuale: vediamola nel dettaglio.

Partiamo dallo schermo: il Galaxy S22 ha un display Dynamic AMOLED da 6,1" (dimensioni molto compatte grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali), con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Presente anche la tecnologia Vision Booster che lo rende molto visibile e luminoso sotto la luce del sole. Inoltre, protegge anche gli occhi dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 2200 che assicura ottime prestazioni, supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico, anche grazie alle diverse tecnologie sviluppate e implementate da Amazon. La novità più interessante è la tecnologia Nightography che permette di scattare immagini e registrare video super luminosi anche quando la luce esterna è fioca o assente. Nella parte posteriore troviamo un triplo sensore con fotocamera principale da 50MP, sensore ultra-grandangolare da 12MP e una fotocamera da 10MP con teleobiettivo ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 10MP.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi, anche grazie all’ottimo lavoro di ottimizzazione svolto da Samsung. Uno smartphone top a un prezzo davvero eccezionale.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato definitivamente per il Galaxy S22. Oggi lo smartphone top è disponibile a un prezzo di 571,99€, con uno sconto di ben il 35% rispetto a quello di listino. Parlando in maniera semplice, il risparmio totale supera i 300€, una cifra enorme per un dispositivo di questo genere. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione da Amazon, oppure con quello di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Sbrigatevi, la promo non ha una data di scadenza e le scorte sono limitate.

