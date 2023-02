Galaxy S22, il prezzo è eccezionale: sconto mai visto prima

Uno dei segreti per acquistare un nuovo smartphone è aspettare l’uscita del nuovo modello in modo che quello precedente cominci a scendere di prezzo in modo deciso. E se siete alla ricerca di un dispositivo top di gamma, questo è il momento perfetto per acquistare il Galaxy S22. Con l’uscita della serie Galaxy S23, il modello dello scorso anno sta vedendo il prezzo scendere piano-piano e raggiungere nuovi minimi storici. Non è un caso che oggi troviamo in super promo sia la versione da 128GB sia da 256GB con sconti che permettono di risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Un’offerta mai vista finora e che testimonia l’eccezionalità dell’evento.

Il Galaxy S22, sebbene sia uscito sul mercato esattamente un anno fa, resta tutt’ora un dispositivo super affidabile e con prestazioni uniche. Il merito è delle componenti scelte da Samsung per ogni singola caratteristica: schermo super fluido e con una luminosità elevatissima per renderlo visibile anche sotto la luce del sole, processore ultra-prestazionale con il quale poter aprire tante applicazioni e fotocamera che assicura scatti e video eccezionali. Il tutto con la sicurezza di ricevere per ancora diverso tempo gli aggiornamenti software e di sicurezza. Insomma, il classico smartphone top di gamma/premium di Samsung super affidabile. A questo prezzo sarebbe un grosso errore non approfittarne.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Le due versioni di Galaxy S22 che troviamo oggi in promo differiscono per un unico aspetto (lo spazio di archiviazione), mentre per tutto il resto sono identici, sia nelle dimensioni dello schermo sia nelle componenti interne.

Partiamo proprio dallo schermo, uno dei punti forti del dispositivo. Samsung ha optato per un display Dynamic AMOLED da 6,1" (dimensioni molto compatte, ideali per chi cerca uno smartphone "piccolo), con tecnologia Vision Booster che assicura un’elevata visibilità anche sotto la luce del sole. Il refresh rate a 120Hz lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con i videogame e le app social. Sotto la scocca troviamo la potenza del processore Exybos 2200 realizzato e prodotto direttamente da Samsung supportato da 6GB di RAM e 128-256GB di memoria interna.

Una delle novità più interessanti portate da Samsung sul Galaxy S22 è il comparto fotografico. "Illumina la notte", il claim utilizzato da Samsung per il lancio del dispositivo, fa capire bene su cosa abbia puntato l’azienda sud-coreana. Grazie all’utilizzo di sensori fotografici top di gamma e a un’intelligenza artificiale pronta ad aiutarci in ogni momento, le immagini e i video sono super luminosi anche in situazioni di poca luce o al buio. Il merito è di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP; fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 10MP. Non manca la tecnologia Space Zoom che permette di ingrandire fino a un massimo di 30x senza perdere di qualità, per inquadrare anche il dettaglio più microscopico.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo ben due offerte sul Galaxy S22 e riguardano sia la versione da 128GB sia da 256GB. Partiamo con il taglio più piccolo. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 585€, con uno sconto monstre di ben il 31% che fa risparmiare quasi 270€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagare a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out.

Per chi vuole più memoria, troviamo in offerta anche la versione da 256B. In questo caso il prezzo del Galaxy S22 sale a 637,90€ e il risparmio si aggira sempre sui 270€ (-29%). Per il pagamento dilazionato c’è sempre l’opzione Cofidis che si attiva in fase di checkout. Insomma, due super promo da non farsi sfuggire: potrebbero terminare da un momento all’altro

