Galaxy S22, prezzo in picchiata e al minimo storico: sconto esagerato

Quando si avvicina la presentazione di un nuovo modello, è normale che il prezzo di quello precedente comincia ad abbassarsi, e anche in modo deciso. Ed è quello che sta accadendo in questa domenica di fine gennaio con il Galaxy S22. La versione da 256GB, quella più "carrozzata" sotto il profilo della memoria, è in super promo con un doppio sconto che fa risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino. Lo sconto totale è di ben il 30% e c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Sebbene sia uscito sul mercato da ormai un anno, il Galaxy S22 resta ancora uno smartphone super top e oggi è l’occasione giusta per acquistarlo a un prezzo mai visto prima.

Dal comparto fotografico, passando per lo schermo fino ad arrivare al processore, il Galaxy S22 non ha paura di confronti con nessun dispositivo della stessa fascia di prezzo. Anzi, rispetto a molti altri smartphone ha anche dimensioni più contenute e compatte, caratteristica che oramai vediamo sempre meno sul mercato, ma che è molto apprezzata dagli utenti. Troviamo anche un ottimo comparto fotografico con una fotocamera principale da 50MP che "illumina la notte" grazie alla nuova tecnologia Nightography. Insomma, un dispositivo completo e che vi risolve tantissimi problemi.

N.B. Il prezzo del banner è errato. Per vedere quello esatto è necessario cliccarci sopra e aprire la pagina prodotto su Amazon, dove troverai anche il coupon sconto

Galaxy S22

Galaxy S22: la scheda tecnica

Oramai il Galaxy S22 lo conosciamo molto bene e non ha bisogno di molte presentazioni. È uno smartphone che si posiziona in quella fascia di prezzo tra i top di gamma e i premium e assicura prestazioni elevatissime in qualsiasi situazione.

Ogni componente svolge al meglio il suo compito, a partire dal comparto fotografico su cui Samsung ha investito maggiormente. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera di nuova generazione con sensore principale da 50MP, obiettivo ultragrandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x (fotocamera che oramai troviamo sempre più di rado su uno smartphone, ma che in realtà è utilissima). La fotocamera frontale è da 10MP. Tra le novità introdotte da Samsung c’è la tecnologia Nightography che permette di scattare foto e registrare video super definiti anche quando cala il tramonto e c’è poca luce. La modalità Space Zoom, invece, permette di scattare foto definite ingrandendo fino a un massimo di 30x.

Ottimo anche lo schermo. Sul Galaxy S22 troviamo un display Dynamic AMOLED da 6,1" (dimensioni molto compatte) con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. La tecnologia Vision Booster permette di vedere lo schermo con una visuale chiara anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 2200 prodotto direttamente da Samsung, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il consumo della batteria è ottimizzato e si arriva a fine giornata senza troppo problemi. Nel momento del bisogno è possibile sfruttare la ricarica super rapida fino a 45W.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta mai vista prima per il Galaxy S22 nella versione da 256GB. Oggi lo troviamo con un doppio sconto: oltre a quello già ottimo del 23% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon del valore di 60,85€ che fa scendere il prezzo esattamente a 650€. Così lo sconto totale arriva al 30% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 54,17€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Vi consigliamo di approfittarne subito, il numero di coupon è limitato e l’offerta potrebbe terminare subito.

Galaxy S22 – viola

Galaxy S22 – nero

